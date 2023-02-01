Премьер-министр Белоруссии посетит Нижегородскую область в начале февраля

По словам премьер-министр Белоруссии, задачи по российским регионам традиционные. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко посетит Нижегородскую область в первых числах февраля. Об этом информирует ТАСС.

Так, с 1 по 3 февраля Роман Головченко планирует посетить Нижегородскую и Ульяновские области, а также принять участие в заседании Евразийского межправительственного совета в Алма-Ате.

По словам премьер-министр Белоруссии, задачи по российским регионам традиционные. В первую очередь, это связано с экспортом, а также совместными проектами в области промышленной кооперации.

- Продолжаем выполнение тех мероприятий, которые начали в прошлом году - переориентация наших поставок с рынков недружественных государств туда, где нас ждут, - отметил Роман Головченко.

Напомним, мультимодальный транспортный хаб планируют создать в Нижегородской области.