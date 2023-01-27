Мультимодальный транспортный хаб планируют создать в Нижегородской области

Мультимодальный транспортный хаб хотят организовать в Нижегородской области. Вопросы логистики и судостроения обсудили представители Республики Беларусь и Нижегородской области в Минске. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Сейчас российский и беларусский экспорт занимаются переориентацией на Ближний Восток, Китай, Индию и другие страны.

– В радиусе тысячи километров от Нижнего Новгорода проживает половина населения Российской Федерации – 84 миллиона человек. Создание мультимодального транспортного хаба у нас позволит разрешить актуальные логистические вызовы, – сказал председатель правительства региона Игорь Зотов.

Так, перспективными площадками для размещения хаба стали места около рек и с возможностью обслуживания железнодорожным транспортом.

Также обсуждалось приобретение белорусами контейнеровозных судов нижегородского производства. Дополнительной темой стало восстановление прямого железнодорожного пассажирского сообщения.

Напомним, что губернатор Глеб Никитин встретился с послом Республики Беларусь в России Дмитрием Крутым 1 декабря 2022 года. Глеб Никитин подчеркнул, что сельскохозяйственная белорусская техника играет очень важную роль в посевной кампании региона. Более 60 процентов тракторов в Нижегородской области были произведены в Белоруссии.

– Укрепление российско-белорусской интеграции в рамках союзного сотрудничества всегда было и остается одним из наиболее приоритетных направлений работы для Нижегородской области, – рассказал Глеб Никитин. – Планка по увеличению товарооборота взята, и важно не просто ее сохранить, но и повысить. Для этого ведется точечная работа между нижегородскими и белорусскими предприятиями, которая эффективно осуществляется именно в рамках рабочих групп совета делового сотрудничества.

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