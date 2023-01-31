Сквер на улице Лескова благоустроят в Нижнем Новгороде за 16 млн рублей

Благоустройство. Фото: Екатерина КУРГУЗОВА

Благоустройством сквера на улице Лескова в Автозаводском районе Нижнего Новгорода займется компания «Автодострой». Финансирование этого проекта составит свыше 16 миллион рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Все работы должны будут завершиться до 15 июля 2023 года. Так, подрядчик обязуется привести в порядок территорию по улице Лескова от улицы Фучика до улицы Коломенской (участок улицы Янки Купалы до дома №60 по улице Лескова).

Рабочие выполнят демонтажные работы, обновят дорожное покрытие, установят малые архитектурные формы, обустроят газоны и проведут масштабные работы по озеленению.

Напомним, что парк им. Кулибина в Нижнем Новгороде благоустроят в 2023 году. Разработчики концепции постарались, чтобы парк стал удобным и интересным для всех посетителей. В следующем году здесь планируется обновить покрытие дорожек и сделать два транзитных тротуара. Для школьников, которые приходят сюда на занятия физкультурой, сделают кольцевую беговую дорожку. Для малышей в парке появится детский городок, разделенный на несколько функциональных зон, а для любителей шахмат обновят шахматный павильон.

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