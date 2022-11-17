Площадка для шахмат и аллея изобретений появятся в парке им. Кулибина в 2023 году. Фото: Яндекс. Карты

Парк им. Кулибина в Нижнем Новгороде благоустроят в 2023 году. Накануне была представлена концепция благоустройства этой любимой многими зоны отдыха, сообщает пресс-служба городской администрации.

Парк находится в самом центре города, между двумя крупнейшими артериями - улицей Горького и Белинского, и выполняет функцию «зеленых легких». Поэтому при благоустройстве важно сохранить это его назначение, уверены разработчики.

- Основной задачей, стоявшей при разработке концепции, было обновление парковой зоны при минимальном вмешательстве в экосистему территории, - рассказали специалисты МБУ «Нижегородгражданпроект». Сохранится и планировка парка.

Разработчики концепции постарались, чтобы парк стал удобным и интересным для всех посетителей. В следующем году здесь планируется обновить покрытие дорожек и сделать два транзитных тротуара. Для школьников, которые приходят сюда на занятия физкультурой, сделают кольцевую беговую дорожку. Для малышей в парке появится детский городок, разделенный на несколько функциональных зон, а для любителей шахмат обновят шахматный павильон.

Кроме того, здесь появятся лавочки и урны, система навигации и фудкорт. Изюминкой территории станет аллея изобретений Кулибина, чье имя носит парк.

Позаботятся и о деревьях: аварийные спилят, а на их место высадят 69 лиственных и 30 хвойных пород, а также порядка 100 кустарников. Концепцией также предполагается установка нового ограждения парка.

Как отметил и.о. главы Нижегородского района Сергей Крутов в ходе общественных обсуждений, на сегодняшний день в парке модернизировано освещение и установлен современный модульный туалет.

- В 2023 году парк должен стать еще более удобным для нижегородцев и гостей города, - подчеркнул Сергей Крутов.

Отметим, что парк им. Кулибина стал одним из 28 общественных пространст, которые благоустроят в Нижнем Новгороде по программе «Формирование комфортной городской среды» в 2023 году.