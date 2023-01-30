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НовостиОбщество30 января 2023 12:08

Влюбленные смогут пройти в нижегородский зоопарк по одному билету 14 февраля

Акция по традиции проводится в «Лимпопо» в День всех влюбленных
Кристина БЕРБАСОВА
Кристина БЕРБАСОВА
Акцию «Счастливый билет для влюбленных» проведет зоопарк «Лимпопо» 14 февраля.

Акцию «Счастливый билет для влюбленных» проведет зоопарк «Лимпопо» 14 февраля.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Влюбленные пары смогут пройти в зоопарк «Лимпопо» в Нижнем Новгороде по одному билету в День всех влюбленных. Традиционная акция состоится 14 февраля 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба зоопарка.

- Думаем, что акция станет прекрасным поводом, чтобы порадовать свою вторую половинку и подарить ей или ему яркое свидание в стране птиц и зверей, - рассказал генеральный директор зоопарка «Лимпопо» Владимир Герасичкин.

Приобрести один билет на двоих смогут влюблённые парочки любого возраста. Получить заветный билетик за признание в любви своей второй половинке можно будет на кассе.

Напомним, что 27 ноября 2022 года нижегородцы могли бесплатно сводить мам в зоопарк. Чтобы поучаствовать в акции, юные нижегородцы до 13 лет могли приобрести детский билет в зоопарк за 400 рублей. А для детей с 14 лет стоимость была дороже – 700 рублей за вход.

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