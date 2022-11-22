Нижегородцы смогут бесплатно сводить мам в зоопарк лимпопо 27 ноября. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Нижегородский парк «Лимпопо» проведет акцию «Пригласите маму в зоопарк» в это воскресенье, 27 ноября. Об этом сообщает пресс-служба нижегородского парка.

Все нижегородцы любого возраста могут подарить в честь праздника своим прекрасным мамам бесплатное посещение нижегородской страны птиц и зверей. Для этого нужно приобрести один билет для себя и привести свою маму бесплатно.

Чтобы поучаствовать в акции, юные нижегородцы до 13 лет могут приобрести детский билет в зоопарк за 400 рублей. А для детей с 14 лет стоимость уже будет дороже – 700 рублей за вход.

- Мама – самый главный человек в жизни каждого из нас. И неважно, сколько тебе лет, ведь для своих мам мы всегда остаемся детьми. Именно поэтому наша акция распространяется на всех детей, независимо от возраста, чтобы каждый сын или дочь смогли подарить радость своей маме и увидеть на ее лице улыбку, - сообщил генеральный директор зоопарка «Лимпопо» Владимир Герасичкин.