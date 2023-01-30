Нижегородцам напомнили о короткой рабочей неделе и длинных выходных в феврале

В феврале нижегородцев ждут длинные выходные и короткая рабочая неделя. Об этом напоминает пресс-служба Роструда.

В 2023 году День защитника Отечества, который отмечают 23 февраля, выпадает на четверг и будет выходным.

- Перенос выходного дня с воскресенья 1 января на пятницу 24 февраля позволит гражданам при пятидневной рабочей неделе отдыхать с 23 по 26 февраля, - уточняет ведомство.

Кстати, продолжительность рабочего дня накануне праздничных и выходных дней сокращается на один час.

Однако нижегородцам, работающим шесть дней в неделю, придётся выйти на работу в субботу, 25 февраля.

Напомним, ранее мы писали, что бесплатные экскурсии по центральным улицам Нижнего Новгорода будут проводить городовые по выходным. Такое мероприятие анонсировали в рамках проекта «12:21». Экскурсии будут проходить по четырем основным маршрутам: улице Большая Покровская, улице Рождественская, а также по территории Стрелки и набережной Федоровского.

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