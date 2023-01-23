Городовые будут проводить бесплатные экскурсии по выходным в Нижнем Новгороде

Городовой. Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Бесплатные экскурсии по центральным улицам Нижнего Новгорода будут проводить городовые по выходным. Такое мероприятие анонсировали в рамках проекта «12:21». Об этом сообщает АНО «Горький».

Экскурсии будут проходить по четырем основным маршрутам: улице Большая Покровская, улице Рождественская, а также по территории Стрелки и набережной Федоровского.

– Первая экскурсия прошла по центральной улице – Большой Покровской. Ее посетили более 80 нижегородцев и гостей нашего города из Москвы, Новосибирска и Дагестана, – сообщили в ведомстве.

А в ближайшее воскресенье нижегородцы и гости города смогут посетить экскурсию по улице Рождественской. Время встречи в 12:21.

Следить за расписанием будущих программ и новых экскурсий можно здесь.

Напомним, что в минувшие выходные первую экскурсию провёл нижегородский городовой Алексей Никифоров, который имеет большой опыт в обзорных и тематических экскурсиях по городу и области.

Он рассказал о том, кто такие городовые, как они связаны с Нижним Новгородом, об истории Нижегородского Кремля и улицы Большой Покровской, о купце-благотворителе Николае Бугрове, о первом трамвае в России, об истории театра в Нижнем Новгороде, о визите Александра Пушкина, о строительстве Государственного банка к 300-летию династии Романовых и многом другом.

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