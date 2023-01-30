Экс-сотрудник нижегородской исправительной колонии заплатит 800 тысяч штрафа за взятки

Взятка. Фото: Олег ЗОЛОТО

Бывший начальник исправительной колонии в Нижегородской области заплатит за получение взятки штраф 800 тысяч рублей. Автозаводский районный суд признал мужчину виновным и вынес приговор. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Как оказалось, экс-начальник участка, функционирующего при ФКУ ИК-9 ГУФСИН России по Нижегородской области, получал деньги незаконным путем с октября 2020 по сентябрь 2021 года. Мужчина получал взятку от одного из осужденных, отбывающих наказание в исправительном учреждении.

- За это время осужденный передал имущество на общую сумму около 100 тысяч рублей за общее покровительство в виде предоставления на системной основе облегченного режима отбывания наказания, - уточнили в ведомстве.

Экс-сотрудник нижегородской ИК был задержан в октябре 2021 года.

- Подсудимый также в течение трёх лет не сможет занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций на государственной службе, в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, - сообщает пресс-служба УФСБ России по Нижегородской области.

Напомним, что бывший руководитель Росприроднадзора по ПФО Олег Кручинин предстанет перед судом в Нижегородской области за взяточничество. Обвиняемый ранее возглавлял Росприроднадзор по Приволжскому федеральному округу, а после того, как ведомство было упразднено, был переведен в Самару. Во время работы в Нижегородской области с февраля 2017 года по ноябрь 2021 года Олег Кручинин получил незаконно свыше 11 млн рублей.

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