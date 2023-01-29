Часть исторически ценного здания на нижегородской Стрелке частично снесли при реконструкции

Собственник так решил реконструировать объект. Фото: страница Анны Давыдовой Вконтакте

Часть исторически ценного градоформирующего здания на Стрелке в Нижнем Новгороде частично снесли при реконструкции. Об этом сообщила градозащитница Анна Давыдова на своей странице Вконтакте.

Речь идет о доме №7 на Стрелке, который относится к объединенной охранной зоне комплекса Нижегородской ярмарки. По словам Анны Давыдовой, снос таких объектов запрещён. Но на фотографиях, которые опубликовала градозащитница, видно, что у дома отсутствуют крыша и часть стены.

Как оказалось, собственник так решил реконструировать объект, не согласовав свои работы с региональным УГО ОКН.

- Пока не знаю причин этого всего, но какими бы они не были, то, что происходит - незаконно!- отметила Анна Давыдова. - Посмотрим , во что превратиться это дом…в груду кирпича, в перестрой или в нормальное здание с историческим обликом!

Напомним, две гостиницы и девять домов построят на Черниговской набережной в Нижнем Новгороде.