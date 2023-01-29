Свыше 100 пар варежек было потеряно за новогодние праздники на Нижегородской ярмарке

Варежки были известны на Руси еще с 13 века. Фото: Мария АНАНОВА

Свыше 100 пар варежек потеряли нижегородцы и гости города за новогодние праздники на Нижегородской ярмарке. Об этом сообщается в телеграм-канале выставочного центра.

- Эта статистика подтверждает: варежки – самый часто теряемый предмет зимнего гардероба, - пишут представители Ярмарки.

Так, представители выставочного центра поделились историей и рассказали о том, что варежки были известны на Руси еще с 13 века. Стоит отметить, что у варежек были и другие имена - вареги, вачаги, дельницы, рукавки и связни.

Кроме того, варежки использовали не только как предмет одежды. Они считались произведением искусства, на них вышивали узоры с птицами, треугольниками или звездами. А продавали изделия на Нижегородской ярмарке.

Напомним, съемки телепрограммы «Жизнь своих» о путешествиях проходят в Нижнем Новгороде.