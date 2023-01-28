Съемки телепрограммы «Жизнь своих» проходят в Нижнем Новгороде

Съемочная группа уже успела посетить Нижегородскую ярмарку и пообщаться с печником. Фото: телеграм-канал Нижегородской ярмарки.

Съемки телепрограммы «Жизнь своих» о путешествиях проходят в Нижнем Новгороде. Об этом сообщают в своём телеграм-канале представители Нижегородской ярмарки.

Ведущий программы Евгений Кривцов путешествует по России и рассказывает об интересных местах и людях, которые там живут. Это истории обычных людей и целых семей. Как они живут и какой у них быт, каковы их привычки и традиции.

Так, съемки выпуска начались в Нижнем Новгороде. Съемочная группа уже успела посетить Нижегородскую ярмарку и пообщаться с печником. Ведущий программы расспросил о самой печи и узнал все тонкости ее растопки.

Напомним, съемки фильма о царской семье Романовых прошли в нижегородском монастыре в 2022 году.