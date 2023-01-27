Две гостиницы и девять домов построят на Черниговской набережной в Нижнем Новгороде

Схема границ. Фото: Администрация Нижнего Новгорода.

Две гостиницы и девять многоквартирных жилых домов собираются построить на Черниговской набережной в Нижнем Новгороде. Информация об этом размещена в документах на сайте городской администрации.

Развивать территорию площадью в 17,3 га собирается АО «Бриджтаун Чайка». Строительство будет вестись в границах улиц Черниговской, Гаршина, Мельничного переулка и Казанской площади.

Известно, что все дома разной этажности. Например, самая высокая постройка достигнет 32 этажей. На Черниговской набережной появится два детских сада на 80 и 60 мест. Одна гостиница предполагается высотой в пять этажей, этажность другого отеля пока не определена, но предположительная высота от 2 до 5 этажей.

При проведении работ особое внимание уделят уже существующим памятникам архитектуры.

Общественные обсуждения данного проекта будут проходить на сайте городской мэрии до 3 февраля.

Напомним, что уже несколько лет общественность активно обсуждает, что же будет с улицей Черниговской в Нижнем Новгороде, где ещё совсем недавно красовался элеватор. То ли там построят деловой центр, то ли шикарный отель… молва всегда шла разная, но теперь можно точно сказать, что эпоха ушла и скоро набережная вдоль Оки действительно преобразится. Компания GloraX заявила, что начинает реализацию самого ожидаемого проекта комплексного развития исторического центра.

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