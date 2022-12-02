Глеб Никитин встретился с послом Республики Беларусь в России Дмитрием Крутым ФОТО: Юлия Горшкова

Губернатор Глеб Никитин встретился с послом Республики Беларусь в России Дмитрием Крутым 1 декабря. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

По словам Глеба Никитина, двусторонние отношения развиваются положительно. На данный момент в условиях санкций крайне важно расширять сотрудничество в промышленной сфере. А белорусские предприятия являются главными поставщика автозапчастей.

Также Глеб Никитин подчеркнул, что сельскохозяйственная белорусская техника играет очень важную роль в посевной кампании региона. Более 60 процентов тракторов в Нижегородской области были произведены в Белоруссии.

– Укрепление российско-белорусской интеграции в рамках союзного сотрудничества всегда было и остается одним из наиболее приоритетных направлений работы для Нижегородской области, – рассказал Глеб Никитин. – Планка по увеличению товарооборота взята, и важно не просто ее сохранить, но и повысить. Для этого ведется точечная работа между нижегородскими и белорусскими предприятиями, которая эффективно осуществляется именно в рамках рабочих групп совета делового сотрудничества.