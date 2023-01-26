Предприятия «Лазурит» и «Прима» в Нижнем Новгороде попали под санкции США

Два нижегородских предприятия попали под санкции США. Речь идёт об АО ЦКБ «Лазурит» и ООО НПП «Прима». Об этом сообщается на сайте министерства финансов США.

Известно, что АО «ЦКБ «Лазурит» - это проектно-конструкторское бюро и производственное предприятие. Здесь разрабатывают подводные лодки боевого и специального назначения, а также подводные сооружения и средства.

НПП «ПРИМА» занимается разработкой и производством авиационной радиосвязной аппаратуры для воздушных судов различных типов.

Напомним, ранее мы сообщали, что нижегородский завод «Красное Сормово» попал под санкции США. А машиностроительный завод в Арзамасе попал под санкции Великобритании.

Также два нижегородских сенатора попали под санкции Европейского союза. Речь идёт о представителе от Законодательного Собрания Нижегородской области Александре Вайнберге и представителе от правительства Нижегородской области Владимире Лебедеве.

Кроме того, под санкции Запада попал сын Сергея Кириенко Владимир Кириенко, который с 2021 года является генеральным директором технологической корпорации VK (в нее входят соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники», «Мой мир», почтовый сервис Mail.ru, сайт объявлений «Юла» и другие интернет-ресурсы).

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