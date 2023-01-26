61% нижегородцев поддержали идею полного запрета электронных сигарет в России

Вейп. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Полный запрет электронных сигарет в России поддерживают 61% нижегородцев, 19% опрошенных выступают против. Результатами исследования, проведенного 23-25 января, поделился сервис SuperJob.

Как оказалось, инициативу поддерживает большинство некурящих (76%) и курящих обычные сигареты (40%).

- Чаще остальных же отнеслись с одобрением к идее запрета вейпов респонденты в возрасте от 35 до 44 лет (70%), - уточняет сервис.

Напомним, что в 2017 году в Нижегородской области предлагали установить запрет на розничную торговлю в нестанционарных торговых объектах, а также на продажу несовершеннолетним электронных сигарет, вейпов, а также жидкостей для них – даже если эти жидкости не содержат никотин.

Также председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин поддерживает инициативу Госдумы РФ о запрете вейпов и электронных сигарет для подростков.

- В этот раз федеральный закон может появиться быстрее регионального. Надеюсь на это. Надо сжить этот преступный бизнес со свету, не дожидаясь пока он сделает это с нашими детьми, - написал Люлин.

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