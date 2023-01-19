Евгений Люлин поддержал инициативу Госдумы о запрете вейпов

Повседневная жизнь города. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин поддерживает инициативу Госдумы РФ о запрете вейпов и электронных сигарет для подростков. Таким мнением член ЗСНО поделился в своем телеграм-канале.

- В этот раз федеральный закон может появиться быстрее регионального. Надеюсь на это. Надо сжить этот преступный бизнес со свету, не дожидаясь пока он сделает это с нашими детьми, - написал Люлин.

По словам председателя ЗСНО, данная проблема стоит в нашем обществе довольно остро.

Напомним, что в 2017 году в Нижегородской области предлагали установить запрет на розничную торговлю в нестанционарных торговых объектах, а также на продажу несовершеннолетним электронных сигарет, вейпов, а также жидкостей для них – даже если эти жидкости не содержат никотин.

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