Экспертиза одобрила проект гостиницы у ВШЭ в Нижнем Новгороде

Экспертиза. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Экспертиза одобрила проект реконструкции недостроя под гостиничный комплекс недалеко от Высшей школы экономики в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на сайте единого государственного реестра заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства.

Новая гостиница вместо недостроенного здания появится на улице Родионова, между домами № 136 и №138, напротив АЗС «Волгапетролеум».

Положительное заключение вынесло ООО «Научно-исследовательский центр «Экспертиза». Однако форма экспертизы указана как негосударственная.

ЗВ качестве застройщика указано ООО «Приволжье свой дом». А проектировщиками – ООО «Нижегородинженерстрой», ООО «Спецмонтаж-НН» и ООО «Интраград».

Напомним, ранее мы писали, что проект школы на 1225 мест в Кстовском районе не прошел государственную экспертизу. Школу в селе Большая Ельня под Кстовом планировалось достроить и сдать в эксплуатацию в 2023 году.

- Госэкспертиза была пройдена в 2020 году. В 2022 году в связи с нормативными изменениями некоторые части проектной документации проходили корректировку. По корректировке технической части проекта получено положительное заключение, - объяснили в корпорации развития Нижегородской области.

Несмотря на корректировки в проекте, строительство школы идет с опережением графика. По данным на 11 января, процент готовности составлял 45,8%.

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