Проект школы на 1225 мест в Кстовском районе не прошел госэкспертизу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Проект школы на 1225 мест в Кстовском районе не прошел государственную экспертизу. Информация об отрицательном результате опубликована на сайте Госэкспертизы в Едином госреестре заключений.

Школу в селе Большая Ельня под Кстовом планировалось достроить и сдать в эксплуатацию в 2023 году. Застройщиком выступает ООО «Школа Фрегат», проект подготовило ООО «Линия».

Школа в Большой Ельне стала одним из 11 образовательных учреждений, которые планируется построить по концессии в Нижегородской области в ближайшие годы. И проект большеельнинской школы ранее уже был одобрен Госэкспертизой. Вероятно, перепроектирование понадобилось в связи со значительным увеличением стоимости строительных материалов. По какой причине эксперты не одобрили новый проект, не уточняется.