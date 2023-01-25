Коммерческие структуры предлагают разместить в отреставрированных нижегородских ОКН. Фото: страница Василия Суханова Вконтакте

Коммерческие структуры предлагают разместить в отреставрированных объектах культурного наследия Нижнего Новгорода. Об этом сообщил депутат Заксобрания Нижегородской области Василий Суханов Вконтакте.

Депутаты комитета по градостроительному развитию Заксобрания региона осмотрели объекты культурного наследия, которые были отреставрированы к 800-летию Нижнего Новгорода. Так, депутаты посетили Ярмарочную водозаборную станцию, дома Щелокова, Худякова и Иконникова.

По словам Василия Суханова, существуют реальные перспективы вовлечения объектов культурного наследия в общественно-экономические процессы.

- Дать ОКН вторую жизнь действительно важно, потому что эти пространства сами по себе уже имеют богатое смысловое наполнение. Такого рода интеграция поможет всем нам через участие в общественной жизни расширять свой кругозор, больше интересоваться историческим наследием региона и той богатой событийностью, которая формируется и продолжит формироваться вокруг подобных объектов, - отметил депутат Заксобрания.

Напомним, ранее стало известно о том, что семь объектов культурного наследия законсервируют в Нижегородской области.