Семь объектов культурного наследия законсервируют в Нижегородской области. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Семь объектов культурного наследия законсервируют в Нижегородской области. На это планируется направить порядка 90 миллионов рублей, сообщил губернатор Глеб Никитин в своем телеграм-канале.

Деньги на консервацию старинных зданий выделят из федерального бюджета. Поиском подрядчиков занимается Минкульт РФ.

Почти все ОКН, о которых идет речь, являются церквями или часовнями. В частности, консервации подлежат Казанская церковь в селе Григорово Большемурашкинского района, колокольня в селе Николо-Погост Городецкого района, церковь Воскресения в селе Дубенское Вадского района, Казанская церковь в селе Курмыш Пильнинского района, Троицкая церковь в селе Тепло-Троицкое Дальнеконстантиновского района и Успенская церковь в Горбатове Павловского района. Кроме того, будут приняты меры к сохранению двух корпусов мастерских Верхне-Выксунского завода в Выксе. Все эти здания являются объектами культурного наследия регионального или федерального значения и были построены в 17-19 веках.

По словам Глеба Никитина, работа по сохранению важных памятников архитектуры в регионе будет продолжена.