Дина и Арина Аверины возглавят экспертный совет по спорту при Госдуме РФ

Нижегородки возглавят экспертный совет по спорту. Фото: личная страница спортсменок в соцсети.

Нижегородские гимнастки Дина и Арина Аверины усилят состав Молодежного парламента при Госдуме РФ. Об этом сообщил председатель ЗС Нижегородской области Евгений Люлин в своем Телеграм-канале. По его словам, нижегородки возглавят экспертный совет по спорту.

- Таким образом, состав нижегородцев будет самым представительным на главной молодежной площадке страны. Недавно наш Владимир Москаленко был избран заместителем председателя молодежного парламента при ГД РФ, - заметил Люлин.

К слову, разговоры о том, что спортсменки могут завершить карьеру велись еще в прошлом году. Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер тогда предположила, что из девушек могли бы получиться хорошие депутаты.

Напомним, недавно сестры Аверины опубликовали фото совместного отдыха с родителями в Нижнем Новгороде.