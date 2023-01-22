Сестры Аверины показали фото с родителями во время отдыха в Нижнем Новгороде

Семья Авериных. Фото: телеграм-канал сестёр Авериных (@arishadina98).

Нижегородские гимнастки Дина и Арина Аверины показали новую фотографию с родителями. 18 января девушки прилетели из Москвы в Нижний Новгород, чтобы решить личные дела и отдохнуть в кругу семьи. Об этом они сообщили в своём телеграм-канале.

На опубликованной фотографии фанаты могут увидеть, как сёстры Аверины вместе с родителями позируют на Октябрьской площади перед концертным залом «Юпитер».

– Прекрасный вечер в кругу семьи, – подписали публикацию девушки.

Также за это время Дина и Арина Аверины успели показать своим подписчикам фото и видео с их домашними питомцами – собачками Беллой и Боней.

Напомним, ранее сёстры Аверины побывали в Мексике, где провели мастер-класс и выступили с показательными программами. Мероприятие было разделено на несколько дней и проходило в период с 15 по 18 декабря в спорткомплексе «Замна» в Мериде.

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