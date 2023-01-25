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НовостиПроисшествия25 января 2023 8:48

Следователи проверяют инцидент с удержанием двоих иностранцев в трудовом рабстве на территории Нижнего Новгорода

По факту случившегося возбуждено уголовное дело
Мария СОРОКИНА
Молодых людей обманом уговорили подзаработать. Фото: движение "Альтернатива".

Молодых людей обманом уговорили подзаработать. Фото: движение "Альтернатива".

Уголовное дело возбуждено по факту незаконного удержания двоих жителей Узбекистана на территории Нижегородской области. Как удалось выяснить нижегородским следователям, в период до 22 января, в одном из дошкольных учреждений в Нижнем Новгороде незаконно удерживали двоих рабочих, которые должны были бесплатно выполнить ремонт.

- В настоящее время следователи СК выясняют все обстоятельства совершенного противоправного деяния, - сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Подробности этого инцидента корреспонденту «КП-Нижний Новгород» рассказали члены движения «Альтернатива», которое помогало рабочим сбежать из трудового рабства и воссоединиться с родными.

Как выяснилось, двоих молодых парней из Узбекистана при помощи обмана уговорили подработать в России. Когда молодые люди устроились на работу, у них забрали документы и, прибегнув к насилию, заставили работать бесплатно - выполнять ремонт в детском саду.

Потерпевшим удалось бежать. В настоящее время они воссоединились с родными. Ведется расследование уголовного дела.