Проткнули губу отверткой и постоянно избивали: Двоих работников из Узбекистана держали в рабстве в Нижнем Новгороде

Молодые люди хотели заработать. а оказались в рабстве. Фото: движение "Альтернатива".

Запоминающийся своими неприятными подробностями случай произошел в Нижнем Новгороде. Молодые люди приехали из ближнего зарубежья на заработки. Обоим не больше 25 лет и опыта в таких делах еще нет. В нашей стране их встретили очень не гостеприимно — парни оказались в трудовом рабстве. Несколько месяцев они бесплатно работали на объектах в столице Приволжья и регулярно подвергались физическому насилию. Историю их спасения рассказали члены общества «Альтернатива», которые оказывали им помощь.

В октябре Рустам и Хусан приехали в Россию из города Карши в Узбекистане. Друг написал им, что здесь можно зарабатывать аж по 800 долларов в месяц, трудясь пари этом в хороших условиях. Нужно было проводить несложный ремонт на различных объектах, выполнять отделочные работы. Сначала парни действительно зарабатывали, хоть и намного меньше обещанного. Позднее под предлогом продления патента на работу у них забрали документы.

- Сначала парни приехали в Йошкар-Олу где у них обманом забрали паспорта на оформление — стандартная отмазка, чтобы выманить документы. Потом им сказали что паспорта уехали в Казань, а самих их повезли в Нижний Новгород, где нужно было работать. Как это обычно бывает, их запугали, что депортируют навсегда, хотя на самом деле так поступают со злостными уклонистами, а не при добровольной депортации. Но люди верят, люди боятся, - рассказывает участник движения Алексей Никитин.

Парни поняли, что были жестоко обмануты, а «завидную» работенку им предлагал тот самый Акмар, который забрал у них паспорта. Каким-то образом злоумышленник завладел телефоном парня, которому они доверяли и таким образом увеличивал количество своих бесплатных работников. Что произошло с их товарищем и как его телефон оказался у постороннего человека — до сих пор неизвестно.

Оказавшись в незнакомом городе без документов парням ничего не оставалось, как соглашаться на выдвинутые условия, тем более что за неповиновение жестоко наказывали. Насилие и издевательства применялись в качестве универсального инструмента для поддержания дисциплины.

- Они подробно рассказали об одном эпизоде когда рустам заснул на месте работы, бригадир его застал за этим делом и отверткой губу проткнул. Это фото они сами сделали, - добавил собеседник.

В Нижнем Новгороде молодые люди делали ремонт в детском саду на улице Газовской. Спали там же, в бараке. В какой-то момент им удалось выбраться и бежать.

- Хорошо, что они сразу сообразили ехать в Москву. Здесь есть консульство Узбекистана и можно сделать временные документы. К слову, документы на одного человека стоят 60 долларов, то есть при побеге им еще нужно было иметь эту сумму денег, а также дождаться пока документы будут готовы. До столицы добрались на попутках. День или два они здесь жили, а 12 января мы встретились. Сейчас парни уже благополучно вернулись домой — их российские номера уже не отвечают. Мы продолжаем поддерживать с ними связь при помощи соцсетей.

К слову, как рассказали сами мигранты, у Акмара, который забрал у них паспорта, есть еще три начальника. Главный офис у них в Казани — именно там людей распределяют на работы в Марий Эл и Нижний Новгород. В случае Рустама и Хусана все закончилось хорошо, но все еще не ясно, сколько человек продолжают находиться в подобных условиях.

Ранее «Комсомолка» писала, что нижегородец оказался в трудовом рабстве в Смоленской области.