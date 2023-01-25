Праздничная подсветка загорится на нижегородской телебашне в День студента. Фото: РТРС

Праздничная подсветка украсит телебашню в Нижнем Новгороде в честь Дня российского студенчества 25 января. Об этом сообщает Нижегородский областной радиотелевизионный передающий центр.

Иллюминация будет работать на вышке с 19 до 22 часов и представит собой видеооткрытку с текстовым поздравлением, адресованным всем нижегородским студентам. Система освещения состоит из множества пикселей и прожекторов, которые образуют световой пояс на технологической площадке на высоте 140 метров.

Сегодня телебашни также зажгутся праздничной подсветкой и в других регионах. К акции присоединятся Назрань, Тамбов, Тула, Челябинск, Ярославль и прочие крупные города.

Как сообщалось ранее, сейчас в Нижегородской области обучается свыше 85 тысяч студентов. О том, как изменилось высшее образование в регионе за последние 5 лет, читайте в нашем материале.