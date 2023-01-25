Рекордное число первокурсников, половина - «платники»: Как изменилось высшее образование в Нижнем Новгороде за последние пять лет

24,6 тысячи человек впервые отметят День студента в Нижегородской области в 2023 году. Фото: Павел МАРТИНЧИК

25 января российские студенты отмечают свой праздник, также именуемый Татьяниным днем. Именно в этот день императрица Елизавета Петровна в 1755 году подписала указ об открытии Московского университета, тем самым положив начало высшему образованию в стране.

В 19 веке студенты отмечали этот тогда еще неофициальный праздник особенно широко: устраивали шумные вечеринки в ресторанах и «отрывались» на полную катушку. «Толпы студентов до поздней ночи ходили по Москве с песнями, ездили, обнявшись, втроём и вчетвером на одном извозчике», - писал об этом дне поэт, знаток московской истории Владимир Гиляровский. После революции день студента практически не отмечался и стал возрождаться уже в наше время. В 2005 указом президента в России был учрежден День российского студенчества 25 января.

Абитуриентов стало в два раза больше

Со времен своего появления высшее образование претерпело немало изменений, став гораздо более доступным для людей. На сегодняшний день в нижегородских вузах обучаются более 85 тысяч человек – такие данные приводит Нижегородстат на начало учебного года. В прошлом году вузы Нижегородской области выпустили 16,6 тысячи специалистов, а зачислили 24,6 тысячи человек. Это рекордное число первокурсников за последние пять лет, в прежние годы этот показатель колебался от 22,5 до 23,9 тысячи человек.

- Конкурс на вступительных экзаменах в государственных и муниципальных образовательных организациях высшего образования в 2022 году составил 872 человека на 100 мест: заявлений о приеме в вузы подано на 21,6% больше, чем годом ранее и почти в 2 раз больше, чем пять лет назад, - рассказала заместитель руководителя Нижегородстата Лариса Богаткова.

Экономика наше всё

Самым востребованным направлением у поступающих в этом учебном году стали экономика и управление – туда были зачислены 12,1 тысячи человек. На втором месте по популярности оказалось образование и педагогические науки – желание стать преподавателями изъявили 10,4 тысячи человек. Третьим востребованным направлением стала юриспруденция – ее выбрали 6,7 тысячи поступающих. Стоит отметить, что топ-3 самых популярных специальностей у абитуриентов остался таким же, каким был 5 лет назад.

Популярными направлениями также оказались клиническая медицина, информатика и вычислительная техника, машиностроение, строительство, транспорт, сельское хозяйство. 2,5 тысячи человек решили связать свою жизнь с литературоведением и языкознанием. А вот кораблестроение и водный транспорт, напротив, не вошли в число самых востребованных направлений.

Студентов стало больше, а преподавателей - меньше

Сейчас в регионе работают 10 государственных вузов и 16 филиалов государственных и муниципальных организаций высшего образования и два филиала негосударственных вузов.

- За прошедшее пятилетие число учебных заведений сократилось на 1 единицу, а число филиалов увеличилось на 2 единицы, - отметила Лариса Богаткова.

Из 85 тысяч студентов, которые сейчас в них обучаются, чуть больше половины – «платники». При этом сейчас студенты всё чаще выбирают очное отделение: если пять лет назад на очных отделениях обучалось порядка 54% студента, а почти 40% были заочниками, то в этом году расклад такой: 63,5% - на дневном отделении, 28,9% - на заочном. Доля «вечерников» выросла с 6% до 7,6%.

Численность штатного преподавательского состава в нижегородских вузах за пять лет снизилась на 5,6% и составила на начало этого учебного года 4,6 тысячи человек, из которых 14,8% являются докторами наук, а 57,1% - кандидатами наук. И это с учетом, что в последние годы количество студентов только растет.

Ранее мы публиковали программу мероприятий на День студента в Нижнем Новгороде 25 января 2023 года.