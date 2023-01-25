Футбольные поля хотят построить на улице Львовской в Нижнем Новгороде. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Футбольные поля могут появиться на улице Львовской около Высшей школы экономики в Автозаводском районе. Этот вопрос обсуждался на заседании комиссии по землепользованию и застройке 29 декабря прошлого года.

Согласно протоколу заседания, опубликованному на сайте регионального минграда, спортивный комплекс хотят разместить на территории автомобильной парковки, расположенной между корпусом ВШЭ и пятиэтажкой. Для этого необходимо сменить зону учебно-образовательных учреждений на зону спортивно-рекреационного и развлекательного назначения.

Футбольный спортивный комплекс намерено построить ООО «Форис Комплектация». Члены комиссии это решение поддержали и рекомендовали проработать вопрос о том, чтобы помимо футбольных полей организовать парковочные места, чтобы днем ими могли пользоваться посетители спорткомплекса, а ночью – местные жители. Также специалисты рекомендовали включить в планы компенсационное озеленение на этом участке.

Ранее сообщалось, что на улице Львовской на месте бывшей воинской части построят современный жилой комплекс.