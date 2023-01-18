«За девчонку ответишь!»: Жительнице Нижнего Новгорода, на которую напала сотрудница Ozon, начали поступать угрозы

Юлиана (слева) подверглась нападению сотрудницы пункта выдачи (на фото справа). Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

История с нападением сотрудницы на посетителей в пункте выдачи в Нижнем Новгороде накануне прогремела по всей стране. Видео быстро разлетелось по федеральным телеграм-каналам, в ситуацию вмешался даже депутат Госдумы Александр Хинштейн. Эту историю предала огласке потерпевшая сторона – нижегородка Юлиана М., которая пришла в пункт выдачи вместе с мамой и сыном, написала заявление в полицию и опубликовала в соцсетях ролик с неадекватным поведением сотрудницы.

«На меня обрушился шквал угроз»

Видео вызвало бурную реакцию у интернет-пользователей, в результате люди начали «хейтить» как одну, так и другую сторону. В беседе с «Комсомолкой» Юлиана рассказала о том, что после случившегося ей стали угрожать.

- На меня обрушился шквал угроз в соцсети. Я закрыла «личку», но они мне пишут сообщения вместе с заявкой в друзья (такая возможность предусмотрена ВКонтакте – прим.). С левых, только что созданных аккаунтов приходят сообщения «Сдохни, тварь!», «За девчонку ответишь», «Чтоб тебя черти в аду ***», сына теперь тоже приплетают, - рассказывает Юлиана.

По поводу поступающих угроз девушка также намерена написать заявление в полицию.

Ударила ребенка

Эта дикая история произошла на днях в пункте выдачи популярного маркетплейса в микрорайоне Юг – современном жилом комплексе на окраине Автозаводского района, куда Юлиана М. пришла вместе с мамой и своим сыном-пятиклассником. В какой-то момент молодая девушка за стойкой вышла из себя и начала громко материть клиентов и посылать их ***, пыталась выбить телефон из рук Юлианы, после чего попыталась атаковать женщину и ее сына. По словам Юлианы, она ударила мальчика, отчего тот упал на пол.

- Она разбила ему губу, и на правой скуле ушиб мягких тканей лица, - так написали в травмпункте. На видео не видно, когда она его бьет и чем. Но когда приехали сотрудники полиции, они сказали, что на записи с камеры видеонаблюдения видно, как она ударила его второй рукой, - с волнением вспоминает нижегородка.

«Она всегда материлась при огромной очереди»

Юлиана, как и многие из нас, часто делает покупки на маркетплейсах, и, в частности, в этом пункте выдачи бывала неоднократно. По ее словам, новенькая сотрудница появилась здесь перед новым годом и сразу же повергла в шок всех клиентов.

- Это не первое ее такое поведение на рабочем месте. Жаловались на нее и другие покупатели – когда у нее что-то не получается, она всегда матерится. На замечания обычно не реагирует. Но я ей еще ни разу не делала замечание. Когда я пришла перед Новым годом, она как раз стажировалась, ее обучали. Она сидела за компьютером, и ей другая коллега объясняла, как и что делать. У нее что-то не получалось, и она материлась при всей огромной очереди. Когда я пришла к ней второй раз, и она не могла найти на складе мой заказ, она начала пинать коробки и материться от того, что не может найти заказ, - вспоминает Юлиана.

Многие жители микрорайона неоднократно оставляли в приложении негативный отзыв о работе новенькой сотрудницы, но компания не приняла никаких мер. Именно поэтому, как объясняет Юлиана, она достала телефон и начала снимать, - чтобы отправить в Ozon видео того, как общается с посетительницами их работник.

А что осталось за кадром?

Многие интернет-пользователи, посмотрев резонансный ролик из нижегородского пункта выдачи, задались вопросом, почему видео снято не «с начала» и что же всё-таки осталось за кадром. Что вызвало такую реакцию у сотрудницы? Дескать, может, бедную девочку просто довели, вот она и психанула.

- Она дважды просканировала мой штрих-код, но система выдала ошибку. Тогда она говорит: «Вы пока приготовьте паспорт» (это подразумевали условия заказа – прим.). У меня паспорта не было, поэтому, я говорю, пусть мама за меня получит. «А разве так можно?» - спрашивает она. Я говорю «Конечно, у меня вообще всегда муж получает». Тогда она абсолютно спокойно сказала «Подождите, я сейчас позвоню уточню».

Девушка позвонила коллеге, и та ей подсказала, как исправить ошибку со сканированием штрих-кода. Несколько манипуляций в компьютере – и проблема была решена.

- И тут она говорит собеседнице «У меня последний вопрос. Могу ли я выдать заказ другому человеку, который не указан в заказе, но у которого есть штрих-код?». Ей ответили, что да, конечно, можно (весь разговор был слышен благодаря громкому динамику). И тогда она начала кричать матом на коллегу: «Зачем вообще вся эта фигня нужна? Зачем вообще я всё это делаю? Меня всё задолбало, и я вообще больше ничего выдавать не хочу!», - восстанавливает картину событий Юлиана.

После этой нецензурной тирады посетительница наклонилась к ней и вполголоса сказала: «Здесь ребенок».

- На это она вскакивает с места, упирается мне в лицо и говорит: «***!». Ей сделал замечание мужчина, который стоял в очереди. После этого я начала съемку, - сказала Юлиана.

Клиентка вела съемку и параллельно требовала выдать её оплаченный заказ. Девушка объяснила свою настойчивость тем, что штрих-код был уже просканирован, так что сотрудник мог бы забрать заказ и закрыть его как полученный, и тогда сложно было бы что-либо доказать.

Разнесла подсобку и пыталась напасть еще раз

После того, как взбесившаяся сотрудница напала на Юлиану и ее сына, клиентка позвонила в полицию и мужу, который сразу пришел в пункт выдачи.

- Когда пришел муж, она спряталась в подсобке и истошно орала: «ААА! За что? Почему? Я хочу себя убить! Я боюсь себя убить!», кому-то звонила… Потом она устроила там погром: швыряла и пинала коробки, грохот стоял страшный, - вспоминает Юлиана.

После этого, по словам девушки, зачинщица конфликта выбежала из подсобки и попыталась напасть на нее еще раз.

- В это время муж находился ближе, и он ее перехватил. Она начала бить его, он это всё героически стерпел, после чего она обратно убежала в подсобку. Тогда муж подошел к ней и спросил: - Девушка, вы болеете?», на что она, которая секунду назад орала и била моего мужа, совершенно спокойно ответила: «Да, я болею».

- А вы лечитесь?

- Да, я лечусь.

- Так зачем же вы тогда работаете с людьми?

- Но я должна же как-то зарабатывать на жизнь, - передает их диалог Юлиана.

После этого сотрудница вновь начала кричать и ругаться матом – не на кого-то, а просто в окружающее пространство.

Реакция Ozon

После инцидента в пункт выдачи приехала полиция и управляющая Ozon. Компания принесла извинения за неадекватное поведение сотрудницы.

- Мне предлагали замять это дело материально, но я отказалась, - говорит Юлиана. - Потом мне звонили представители Ozon, извинялись, предлагали компенсировать. На саму компанию я зла не держу и буду пользоваться их площадкой, у меня претензии лишь к одному человеку, который совершил правонарушение.

В качестве компенсации Ozon пообещал начислить бонусы и отправил пострадавшим подарок. А еще уволил некомпетентную сотрудницу.

- Для компании Ozon неприемлемо проявление любой агрессии по отношению к клиентам, тем более физической силы и оскорблений. Мы осуждаем поведение оператора пункта выдачи заказов и незамедлительно приняли меры - на данный момент сотрудник больше не работает в пункте. Мы приносим извинения клиенту и постараемся компенсировать женщине и ребенку причиненный ущерб, - сообщили в пресс-службе маркетплейса.

Юлиана написала заявление в полицию, сейчас по факту инцидента проводится проверка, правоохранительные органы изучают запись с камеры видеонаблюдения. В ближайшее время пострадавших должен повторно опросить участковый.

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