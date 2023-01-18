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18 января 2023 8:08

«За девчонку ответишь!»: Жительнице Нижнего Новгорода, на которую напала сотрудница Ozon, начали поступать угрозы

Нижегородке, на которую напала сотрудница пункта выдачи, стали поступать угрозы
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Юлиана (слева) подверглась нападению сотрудницы пункта выдачи (на фото справа).

Юлиана (слева) подверглась нападению сотрудницы пункта выдачи (на фото справа).

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

История с нападением сотрудницы на посетителей в пункте выдачи в Нижнем Новгороде накануне прогремела по всей стране. Видео быстро разлетелось по федеральным телеграм-каналам, в ситуацию вмешался даже депутат Госдумы Александр Хинштейн. Эту историю предала огласке потерпевшая сторона – нижегородка Юлиана М., которая пришла в пункт выдачи вместе с мамой и сыном, написала заявление в полицию и опубликовала в соцсетях ролик с неадекватным поведением сотрудницы.

«На меня обрушился шквал угроз»

Видео вызвало бурную реакцию у интернет-пользователей, в результате люди начали «хейтить» как одну, так и другую сторону. В беседе с «Комсомолкой» Юлиана рассказала о том, что после случившегося ей стали угрожать.

- На меня обрушился шквал угроз в соцсети. Я закрыла «личку», но они мне пишут сообщения вместе с заявкой в друзья (такая возможность предусмотрена ВКонтакте – прим.). С левых, только что созданных аккаунтов приходят сообщения «Сдохни, тварь!», «За девчонку ответишь», «Чтоб тебя черти в аду ***», сына теперь тоже приплетают, - рассказывает Юлиана.

По поводу поступающих угроз девушка также намерена написать заявление в полицию.

Ударила ребенка

Эта дикая история произошла на днях в пункте выдачи популярного маркетплейса в микрорайоне Юг – современном жилом комплексе на окраине Автозаводского района, куда Юлиана М. пришла вместе с мамой и своим сыном-пятиклассником. В какой-то момент молодая девушка за стойкой вышла из себя и начала громко материть клиентов и посылать их ***, пыталась выбить телефон из рук Юлианы, после чего попыталась атаковать женщину и ее сына. По словам Юлианы, она ударила мальчика, отчего тот упал на пол.

- Она разбила ему губу, и на правой скуле ушиб мягких тканей лица, - так написали в травмпункте. На видео не видно, когда она его бьет и чем. Но когда приехали сотрудники полиции, они сказали, что на записи с камеры видеонаблюдения видно, как она ударила его второй рукой, - с волнением вспоминает нижегородка.

«Она всегда материлась при огромной очереди»

Юлиана, как и многие из нас, часто делает покупки на маркетплейсах, и, в частности, в этом пункте выдачи бывала неоднократно. По ее словам, новенькая сотрудница появилась здесь перед новым годом и сразу же повергла в шок всех клиентов.

- Это не первое ее такое поведение на рабочем месте. Жаловались на нее и другие покупатели – когда у нее что-то не получается, она всегда матерится. На замечания обычно не реагирует. Но я ей еще ни разу не делала замечание. Когда я пришла перед Новым годом, она как раз стажировалась, ее обучали. Она сидела за компьютером, и ей другая коллега объясняла, как и что делать. У нее что-то не получалось, и она материлась при всей огромной очереди. Когда я пришла к ней второй раз, и она не могла найти на складе мой заказ, она начала пинать коробки и материться от того, что не может найти заказ, - вспоминает Юлиана.

Многие жители микрорайона неоднократно оставляли в приложении негативный отзыв о работе новенькой сотрудницы, но компания не приняла никаких мер. Именно поэтому, как объясняет Юлиана, она достала телефон и начала снимать, - чтобы отправить в Ozon видео того, как общается с посетительницами их работник.

А что осталось за кадром?

Многие интернет-пользователи, посмотрев резонансный ролик из нижегородского пункта выдачи, задались вопросом, почему видео снято не «с начала» и что же всё-таки осталось за кадром. Что вызвало такую реакцию у сотрудницы? Дескать, может, бедную девочку просто довели, вот она и психанула.

- Она дважды просканировала мой штрих-код, но система выдала ошибку. Тогда она говорит: «Вы пока приготовьте паспорт» (это подразумевали условия заказа – прим.). У меня паспорта не было, поэтому, я говорю, пусть мама за меня получит. «А разве так можно?» - спрашивает она. Я говорю «Конечно, у меня вообще всегда муж получает». Тогда она абсолютно спокойно сказала «Подождите, я сейчас позвоню уточню».

Девушка позвонила коллеге, и та ей подсказала, как исправить ошибку со сканированием штрих-кода. Несколько манипуляций в компьютере – и проблема была решена.

- И тут она говорит собеседнице «У меня последний вопрос. Могу ли я выдать заказ другому человеку, который не указан в заказе, но у которого есть штрих-код?». Ей ответили, что да, конечно, можно (весь разговор был слышен благодаря громкому динамику). И тогда она начала кричать матом на коллегу: «Зачем вообще вся эта фигня нужна? Зачем вообще я всё это делаю? Меня всё задолбало, и я вообще больше ничего выдавать не хочу!», - восстанавливает картину событий Юлиана.

После этой нецензурной тирады посетительница наклонилась к ней и вполголоса сказала: «Здесь ребенок».

- На это она вскакивает с места, упирается мне в лицо и говорит: «***!». Ей сделал замечание мужчина, который стоял в очереди. После этого я начала съемку, - сказала Юлиана.

Клиентка вела съемку и параллельно требовала выдать её оплаченный заказ. Девушка объяснила свою настойчивость тем, что штрих-код был уже просканирован, так что сотрудник мог бы забрать заказ и закрыть его как полученный, и тогда сложно было бы что-либо доказать.

Разнесла подсобку и пыталась напасть еще раз

После того, как взбесившаяся сотрудница напала на Юлиану и ее сына, клиентка позвонила в полицию и мужу, который сразу пришел в пункт выдачи.

- Когда пришел муж, она спряталась в подсобке и истошно орала: «ААА! За что? Почему? Я хочу себя убить! Я боюсь себя убить!», кому-то звонила… Потом она устроила там погром: швыряла и пинала коробки, грохот стоял страшный, - вспоминает Юлиана.

После этого, по словам девушки, зачинщица конфликта выбежала из подсобки и попыталась напасть на нее еще раз.

- В это время муж находился ближе, и он ее перехватил. Она начала бить его, он это всё героически стерпел, после чего она обратно убежала в подсобку. Тогда муж подошел к ней и спросил: - Девушка, вы болеете?», на что она, которая секунду назад орала и била моего мужа, совершенно спокойно ответила: «Да, я болею».

- А вы лечитесь?

- Да, я лечусь.

- Так зачем же вы тогда работаете с людьми?

- Но я должна же как-то зарабатывать на жизнь, - передает их диалог Юлиана.

После этого сотрудница вновь начала кричать и ругаться матом – не на кого-то, а просто в окружающее пространство.

Реакция Ozon

После инцидента в пункт выдачи приехала полиция и управляющая Ozon. Компания принесла извинения за неадекватное поведение сотрудницы.

- Мне предлагали замять это дело материально, но я отказалась, - говорит Юлиана. - Потом мне звонили представители Ozon, извинялись, предлагали компенсировать. На саму компанию я зла не держу и буду пользоваться их площадкой, у меня претензии лишь к одному человеку, который совершил правонарушение.

В качестве компенсации Ozon пообещал начислить бонусы и отправил пострадавшим подарок. А еще уволил некомпетентную сотрудницу.

- Для компании Ozon неприемлемо проявление любой агрессии по отношению к клиентам, тем более физической силы и оскорблений. Мы осуждаем поведение оператора пункта выдачи заказов и незамедлительно приняли меры - на данный момент сотрудник больше не работает в пункте. Мы приносим извинения клиенту и постараемся компенсировать женщине и ребенку причиненный ущерб, - сообщили в пресс-службе маркетплейса.

Юлиана написала заявление в полицию, сейчас по факту инцидента проводится проверка, правоохранительные органы изучают запись с камеры видеонаблюдения. В ближайшее время пострадавших должен повторно опросить участковый.

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