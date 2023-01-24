Концерт певицы Елки отменили в Нижнем Новгороде

Мероприятие отменяется из-за организатора, который не выполнили договорных обязательств. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Концерт певицы Елки в Нижнем Новгороде, который был запланирован на 7 февраля 2023 года, не состоится. Об этом сообщает концертный зал «Юпитер» на своей странице ВКонтакте.

Согласно информации, мероприятие отменяется из-за организатора, который не выполнили договорных обязательств перед концертным залом Юпитер.

- С сожалением, сообщаем вам, что концерт певицы Елки (запланированный на 7 февраля 2023 г.) отменен. Прием заявлений на возврат билетов осуществляется по месту их приобретения, - написали представители площадки.

Напомним, концерт группы «Машина времени» отменили в Нижнем Новгороде. Он был запланирован на 21 апреля 2023 года.