Концерт группы «Машина времени» отменили в Нижнем Новгороде. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Концерт группы «Машина времени» в Нижнем Новгороде, который был запланирован на 21 апреля 2023 года, не состоится. Об этом сообщает концертный зал «Юпитер» на своей странице ВКонтакте.

- Уважаемые зрители! Концерт группы «Машина времени» отменен. Возврат билетов осуществляется по местам их приобретения на основании заявлений о возврате, - написали представители площадки.

О причинах такого решения не сообщается, однако концерты группы в России стали отменять один за другим после того, как фронтмен коллектива Андрей Макаревич высказался в поддержку звезд, покинувших страну после начала спецоперации.

Сейчас в гастрольном графике, опубликованном на сайте группы «Машина времени», нет ни одного концерта в России. В февраля и марте коллектив даст 12 концертов в США и Канаде, а в апреле – в Грузии.

Напомним, 4 декабря активисты устроили пикет у здания концертного зала «Юпитер» перед спектаклем с участием народной артистки России Лии Ахеджаковой.