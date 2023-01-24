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НовостиПроисшествия24 января 2023 11:51

Офис загорелся в центре Нижнего Новгорода 24 января

Пожар произошел в доме-лайнере на пересечении Барминской и Горького
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА

Офисное помещение вспыхнуло в новостройке в центре Нижнего Новгорода днем 24 января. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Сообщение о пожаре поступило в 11:24. Инцидент произошел в доме-лайнере, расположенном на перекрестке улиц Горького и Барминского. Очаг возгорания находился в одном из офисов, расположенных на первом этаже.

- По прибытию первых подразделений был виден дым из окна офиса. Подразделения оперативно потушили возгорание, 10 человек были эвакуированы, - сообщили в ведомстве.

Пожар был ликвидирован на площади 5 квадратных метров. Причина устанавливается.