Офис загорелся в центре Нижнего Новгорода 24 января

Офисное помещение вспыхнуло в новостройке в центре Нижнего Новгорода днем 24 января. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Сообщение о пожаре поступило в 11:24. Инцидент произошел в доме-лайнере, расположенном на перекрестке улиц Горького и Барминского. Очаг возгорания находился в одном из офисов, расположенных на первом этаже.

- По прибытию первых подразделений был виден дым из окна офиса. Подразделения оперативно потушили возгорание, 10 человек были эвакуированы, - сообщили в ведомстве.

Пожар был ликвидирован на площади 5 квадратных метров. Причина устанавливается.