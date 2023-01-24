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Происшествия24 января 2023 9:47

Дом-лайнер загорелся на улице Барминской в Нижнем Новгороде

Возгорание произошло в офисе, расположенном на первом этаже
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Дом-лайнер загорелся на улице Барминской в Нижнем Новгороде.

Дом-лайнер загорелся на улице Барминской в Нижнем Новгороде.

Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Дом-лайнер на улице Барминской в центре Нижнего Новгорода загорелся днем 24 января. Пожар случился в помещении офиса, расположенного на первом этаже. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

- Сообщение о пожаре поступило в 11:24. По прибытию первых подразделений был виден дым из окна офиса, 10 человек были эвакуированы, - рассказали в ведомстве.

Откуда именно пришлось эвакуировать людей – из офисов или ближайших квартир – не уточняется. По кадрам, опубликованным МЧС, видно, что происшествие случилось в офисе, расположенном около четвертого подъезда дома. На двери помещения написано «аренда».

В общей сложности пожар тушили 20 человек, к месту происшествия было стянуто пять пожарных машин. Огонь удалось довольно быстро ликвидировать на площади 5 квадратных метров. По предварительным данным, никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается.

ЧППроисшествия: ЧП