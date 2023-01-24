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НовостиОбщество24 января 2023 11:37

Новогоднюю елку убрали на площади Минина в Нижнем Новгороде

Город постепенно расстается с праздничным убранством
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Сейчас уже ничто не напоминает о том, что на главной площади совсем недавно стояла зеленая красавица.

Сейчас уже ничто не напоминает о том, что на главной площади совсем недавно стояла зеленая красавица.

Фото: Юлия ВАСИЛИШИНА

Новогоднюю елку убрали на площади Минина в Нижнем Новгороде. Сейчас уже ничто не напоминает о том, что на главной площади совсем недавно стояла зеленая красавица. Это подтверждает корреспондент «Комсомолки», который сейчас находится там.

Светодинамическую ель установили на площади Минина в конце ноября. Конструкцию высотой 20 метров украсили полторы тысячи шаров, а на верхушке сияла роза ветров высотой 1,5 метра.

Город постепенно расстается с праздничным убранством. Вот и новогодняя локация на Нижегородской ярмарке перестала работать еще 15 января. За новогодние праздники Нижегородскую область посетили 155 тысяч туристов, регион оказался в пятерке самых популярных направлений у путешественников этой зимой.

С 16 декабря по 15 января главную новогоднюю площадку на Ярмарке посетили 150 тысяч человек, в нижегородских музеях в каникулы побывали более 43 тысяч человек.