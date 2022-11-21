Главную новогоднюю елку в Нижнем Новгороде начали устанавливать 21 ноября. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Главную новогоднюю елку начали устанавливать на площади Минина и Пожарского 21 ноября, сообщает администрация Нижнего Новгорода.

Светодинамическая ель высотой 20 метров украсят 1,5 тысяч шаров. А на верхушке зимней красавицы установят 3D-украшение «Роза ветров» высотой 1,5 метра. Новогодняя елочка будет находиться на главной площади до 13 января.

Как сообщают в администрации города, новогоднее оформление города выполнят по аналогии с прошлым годом - в том же объеме и в традиционном для Нижнего Новгорода стиле. Городские улицы украсят светящиеся фигуры, гирлянды и световые консоли, которые закупили в прошлом году.

Новогоднее оформление города закончат к середине декабря.