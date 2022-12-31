Артем Горлов назначен новым тренером ФК «Пари Нижний Новгород». Фото: vk.com/fcenisey

Артем Горлов назначен новым тренером футбольного клуба «Пари Нижний Новгород». Об этом написал в своем телеграм-канале губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Так, в ноябре 2022 года стало известно о том, что Михаил Галактионов уходит с поста главного тренера «Пари НН». Сообщалось, что он возглавит московский «Локомотив».

Поэтому нужно было искать нового тренера. По словам губернатора, выборы были непростые, рассматривалось много достойных кандидатов. Но решили отдать должность молодому тренеру.

- Но мы избраны Молодёжной столицей страны! И я всегда по жизни за то, чтобы давать дорогу молодым и открывать таланты! Поэтому наш выбор пал на молодого и перспективного Артема Горлова, - подчеркнул Глеб Никитин.

Стоит отметить, что Артем Горлов ранее был тренером красноярского ФК «Енисей». Он возглавлял красноярскую команду с лета 2022 года. Под его руководством «Енисей» к концу года набрал 34 очка в 20 матчах, сейчас клуб занимает 4 место в турнирной таблице первой. лиги.