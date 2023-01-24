В нижегородской мэрии опровергли слухи об увольнении Ильи Штокмана, ушедшего добровольцем на СВО

Первый заместитель мэра Нижнего Новгорода Илья Штокман добровольно мобилизовался. Фото: телеграм-канал "ВОВК"

В администрации Нижнего Новгорода опровергли слухи об увольнении первого заместителя мэра Ильи Штокмана, ушедшего добровольцем на СВО. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе мэрии.

- Штокман Илья Олегович в настоящее время проходит военную службу по мобилизации. За ним сохранено его место работы (должность), - пояснили в городской администрации.

47-летний Илья Штокман добровольно ушел на спецоперацию в сентябре, спустя неделю после объявления в России частичной мобилизации. В администрации его заменил первый заместитель председателя комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации Нижнего Новгорода Сергей Егоров.