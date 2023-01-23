Экс-чиновник из Выксы получил 10 лет «строгача» за взятку на сумму 2,3 млн рублей

Приговор не вступил в законную силу. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Бывшего начальника управления архитектуры, градостроительства и ремонта администрации городского округа город Выкса приговорили к 10 годам в исправительной колонии строгого режима. Об этом сообщает пресс-служба генеральной прокуратуры РФ.

Осужденного также лишили права занимать руководящие должности в органах местного самоуправления на 7 лет. Также с него взыскали 2,3 миллиона рублей.

Мужчину признали виновным по следующим статьям: «Получение взятки с вымогательством в крупном и особо крупном размерах» и «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения».

В суде было доказано, что экс-чиновник из корыстных побуждений использовал свои должностные полномочия вопреки интересам службы. Как оказалось, в период с марта 2016 года по декабрь 2019 года он брал взятки с подрядчиков, занимающихся благоустройством и строительством на территории города. Деньги он получал за общее покровительство и незаконное предоставление информации о ценах контрактов.

- В силу занимаемой должности мужчина способствовал приемке выполненных работ и их последующей оплате,

За все эти года мужчина получил взяток на 2,3 миллиона рублей.

Напомним, что летом 2022 года дзержинский областной суд вынес приговор нижегородке Людмиле К, по вине которой несколько лет назад произошла страшная трагедия на заводе имени Свердлова. Тогда из-за нарушений техники безопасности на заводе произошел взрыв в результате которого погибли шестеро работников. Ответственной за происходящее была именно Людмила. Как сообщили «КП - Нижний Новгород» в пресс-службе Нижегородского областного суда, женщину признали виновной в нарушении требований безопасности опасных производственных объектов, которое привело к гибели людей.

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