Портрет типичного нижегородца составили по итогам переписи населения

Портрет типичного нижегородца. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Росстат опубликовал итоги переписи населения 2020 года, взглянув на которые можно легко понять, как выглядит среднестатистический житель Нижегородской области. Так, типичный нижегородец имеет среднее профессиональное образование и живёт в городе, а его средний возраст достигает 42,9 года

Согласно переписи, в нашем регионе проживает 3 119 115 человек, из них около 2,5 миллионов человек живут в городах, а свыше 600 тысяч – в сёлах и деревнях. Среди нижегородцев 1 411 929 мужчин и 1 707 186 женщин.

Обычный нижегородец живет на зарплату, таких в регионе 1 124 838 человек. Ещё 695 392 человека получают пенсию и другие пособия. Есть и те, кто занимается своим бизнесом, таких насчитывается 46,5 тысяч.

Так, 873,4 тысячи нижегородцев получили среднее профессиональное образование, то есть окончили колледжи. Высшее образование получили 546,8 тысячи человек.

Напомним, ранее мы писали, что разный пенсионный возраст мужчин и женщин возмущает 41% представителей сильного пола в Нижнем Новгороде.

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