Контракт с подрядчиком, благоустраивавшим площадь у канатной дороги на Бору, расторгнут

В феврале АНО «Центр 800» планирует определить нового подрядчика. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Контракт с подрядчиком на благоустройство площади у канатной дороги на Бору расторгнут. Об этом сообщает Институт развития городской среды Нижегородской области (ИРГСНО) во «ВКонтакте».

- Когда АНО сдаст благоустройство у канатной дороге на Борской стороне? Понятно, что уже не зимой, но хотелось бы, чтобы до 1 мая, - поинтересовался в соцсетях местный житель Николай Мязин.

Ответ на этот вопрос пришел от представителей ИРГСНО. Они сообщили, что предыдущий подрядчик не выполнял работы, поэтому его отстранили. Однако все строительные работы по-прежнему будут завершены в 2023 году.

- В феврале АНО «Центр 800» планирует определить нового подрядчика, - уточняет ведомство.

Напомним, что проект в первую очередь реорганизует и делает более комфортными уже существующие функциональные зоны – парковки, транзит, торговые точки и прочее. После благоустройства на этой территории появятся организованная парковка, комфортные места для отдыха и ожидания транспорта.

Серый забор и тёмные закоулки перед станцией "Нижегородская" канатной дороги убрали в 2020 году в рамках подготовки к 800-летию города. На площади тогда появилось новое освещение, навигация, зоны отдыха с городской мебелью и клумбами и парковка. Помимо прочего, оборудована смотровая площадка на сторону Бора с местами для отдыха.

Однако подрядчик, занимающийся работой на обоих участках, сорвал ранее установленные сроки и сейчас с ним ведут претензионную работу.

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