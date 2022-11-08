Благоустройство площадей у нижегородской канатной дороги завершится в 2023 году

Благоустройство площадей с обеих сторон нижегородской канатной дороги завершится в 2023 году. Подрядчик, занимающийся работой на обоих участках, сорвал ранее установленные сроки и сейчас с ним ведут претензионную работу. Информацию об этом «Комсомолке» сообщили в АНО «Центр 800».

Известно, что на площади со стороны Бора завершены работы по укладке коммуникации и мощению дорожек. Опоры освещения и малые архитектурные опоры доставят в декабре. Работы здесь завершат до конца текущего года.

На площади со стороны Нижнего Новгорода также полностью выполнено мощение, рабочими было уложено арт-панно и собраны павильоны мусульманской лавки, кухни. Возле мечети уже появилось травмобезопасное резиновое покрытие, газон и детское оборудование. Опоры освещения уже доставлены, их сейчас устанавливают.

- На остальной территории проложены коммуникации. Установка МАФ, озеленение и полное завершение благоустройства запланировано на 2023 год, - уточнили в АНО «Центр 800».

Напомним, что проект в первую очередь реорганизует и делает более комфортными уже существующие функциональные зоны – парковки, транзит, торговые точки и прочее. После благоустройства на этой территории появятся организованная парковка, комфортные места для отдыха и ожидания транспорта.

Серый забор и тёмные закоулки перед станцией "Нижегородская" канатной дороги убрали в 2020 году в рамках подготовки к 800-летию города. На площади тогда появилось новое освещение, навигация, зоны отдыха с городской мебелью и клумбами и парковка. Помимо прочего, оборудована смотровая площадка на сторону Бора с местами для отдыха.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!