Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество20 января 2023 12:53

Нижегородский городовой проведёт экскурсию по Большой Покровской 22 января

Мероприятие начнется в 12:21 у памятника городовому в начале улицы Большой Покровской
Полина ШИБАЛКИНА
Нижегородский городовой проведёт экскурсию по Большой Покровской 22 января. Фото: пресс-служба АНО «Центр туризма и безопасности «Горький»

Нижегородский городовой проведёт экскурсию по Большой Покровской 22 января. Фото: пресс-служба АНО «Центр туризма и безопасности «Горький»

Нижегородский городовой проведёт бесплатную экскурсию по Большой Покровской 22 января 2023 года. Об этом информирует пресс-служба АНО «Центр туризма и безопасности «Горький».

Стоит отметить, что с 2023 года АНО «Центр туризма и безопасности «Горький» запускает серию бесплатных экскурсий для нижегородцев по центральным маршрутам города.

Так, первая экскурсия состоится 22 января 2023 года. Она начнется у памятника городовому в начале улицы Большой Покровской в 12:21.

- Время и место выбраны не случайно, ведь 1221 год — дата, которую знает каждый нижегородец: год основания Нижнего Новгорода. Ну а местом встречи первых экскурсионных маршрутов станет памятник главному герою проекта, - отметили в пресс-службе.

Примечательно, что вести мероприятие будет нижегородский городовой Алексей Никифоров, который имеет большой опыт в обзорных и тематических экскурсиях по городу и области.