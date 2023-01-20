Нижегородский городовой проведёт экскурсию по Большой Покровской 22 января. Фото: пресс-служба АНО «Центр туризма и безопасности «Горький»

Нижегородский городовой проведёт бесплатную экскурсию по Большой Покровской 22 января 2023 года. Об этом информирует пресс-служба АНО «Центр туризма и безопасности «Горький».

Стоит отметить, что с 2023 года АНО «Центр туризма и безопасности «Горький» запускает серию бесплатных экскурсий для нижегородцев по центральным маршрутам города.

Так, первая экскурсия состоится 22 января 2023 года. Она начнется у памятника городовому в начале улицы Большой Покровской в 12:21.

- Время и место выбраны не случайно, ведь 1221 год — дата, которую знает каждый нижегородец: год основания Нижнего Новгорода. Ну а местом встречи первых экскурсионных маршрутов станет памятник главному герою проекта, - отметили в пресс-службе.

Примечательно, что вести мероприятие будет нижегородский городовой Алексей Никифоров, который имеет большой опыт в обзорных и тематических экскурсиях по городу и области.