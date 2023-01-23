Авиасообщение между Нижним Новгородом и Минском планируют запустить в марте 2023 года

Открыть рейсы в Минск планируют в марте. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Прямые авиарейсы из Нижнего Новгорода до Минска планируют запустить в марте 2023 года. Информация об открытии авиасообщения с Беларусью пока предварительная. Об этом сообщает министерство транспорта Нижегородской области, отвечая на вопрос нижегородки в соцсетях.

Так, местная жительница рассказала, что запустить аваирейсы между Нижним Новгородом и Минском обещали давно, но никакие точные сроки не называли.

- В марте планируем большую групповую поездку в Беларусь. Очень ждём новостей! Подскажите, каковы перспективы этой темы, - поинтересовалась Наталья Никольская.

Представители минтранса мимо данного вопрос не прошли.

- Предварительно планируется открыть рейсы в Минск в марте, - уточнили они.

Напомним, что в 2022 году пассажиропоток Международного аэропорта Нижнего Новгорода имени В.П. Чкалов снизился на 19% по сравнению с 2021 годом. В нижегородском аэропорту в прошлом году обслужили 1,2 миллиона пассажиров. Прибывали вылетали отсюда более 15,5 тысяч самолетов.

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