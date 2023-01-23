32 пожара произошло в Нижегородской области в выходные. Фото: Алена МАРТЫНОВА

32 пожара произошло на территории Нижегородской области в минувшие выходные 21-22 января. Об этом сообщил старший оперативный дежурный Центра управления в кризисных ситуациях Александр Варфоломеев.

По его словам, на пожарах погибли два человека, спасены восемь, еще один человек получил травмы. Эвакуировано в общей сложности было 144 человека.

Так, в воскресенье ночью в Кулебаках загорелся многоквартирный жилой дом. Возгорание на площади 2 квадратных метра удалось быстро ликвидировать, однако при пожаре погиб 64-летний мужчина.

А вечером 21 января в деревне Кусаковка сгорел вольер с павлинами стоимостью 1,5 млн рублей. Предполагаемая причина пожара – нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.