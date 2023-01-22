Вольер с павлинами сгорел в деревне Кусаковка Богородского района

Пожар случился 21 января. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Рано утром по всем нижегородским пабликам разлетелась пугающая информация – неизвестный мужчина поджег вольер с павлинами в деревне Кусаковка Богородского района. Стоимость птиц якобы оценивается в 1,5 миллиона рублей. Люди тут же бросились обсуждать случившееся. И хотя бедных пернатых жалели все, некоторые понимали, что павлины создают много шума и вполне могли кому-то помешать.

– Вы слышали, как поют павлины? Видимо, кто-то не выдержал. Но поджигать – это скотство! – заявила в соцсетях нижегородка Ольга Часнык.

Некоторые пользователи интернета также сетовали на девушку, которая снимала пожар на камеру, мол, та сразу за телефон схватилась, нет бы помочь.

Позже выяснилось, что в этой истории всё оказалось совсем не так. Пожар действительно был, вызов по номеру «112» поступил в 23:04 21 января. На улице Полевой в деревне Кусаковка горела хозяйственная постройка общей площадью в 18 квадратных метров. Тушить её приехали 11 человек личного состава и 3 единицы техники.

– Предполагаемая причина пожара – нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования, – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области.

Выходит, если возгорание началось из-за неполадок с электрооборудованием, то и никакого поджигателя не было? Да и автор ролика броситься на борьбу с огнём, как оказалось, не могла.

– Прежде чем что-то комментировать, нужно узнать ситуацию! Снимала мама, которая укладывала маленького ребенка спать. Снимала она, чтоб выложить в местную группу и оповестить жителей, чтобы те пришли на помощь. Умничать каждый горазд! – написала местная жительница Катюша Дивнова.

Видео с пожаром, распространившееся в соцсетях, было снято для чата жителей деревни Кусаковка. Как пишут очевидцы, местные сразу забили тревогу и пытались помочь

Погибли ли в пожаре павлины? – это единственная информация, на которую пока нет точного ответа. Вероятно, что птицы там действительно жили, но вели себя довольно тихо.

– Их не слышно было. И практически никто и не знал, что они там есть, – написала в комментариях нижегородка Евгения Любаева.

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