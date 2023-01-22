Lada Vesta насмерть сбила пешехода на переходе в Балахне 22 января

Смертельное ДТП произошло днем 22 января в Балахне, где пешеход погиб под колесами автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

56-летний водитель автомобиля Lada Vesta сбил пешехода, когда тот переходил дорогу по нерегулируемому переходу у дома №40 на улице Энгельса. Знаки «Пешеходный переход» на данном участке установлены.

От полученных травм пешеход скончался на месте.

- Возраст погибшего пока не установлен, - уточнили в ведомстве.

Напомним, ранее мы писали, что женщина пострадала в ДТП с пьяным водителем в Кстовском районе. Известно, что водитель автомобиля BMW не выдержал безопасную дистанцию между машинами и въехал в зад впереди едущему автомобилю LADA Vesta.

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