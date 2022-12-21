Сёстры Аверины провели трёхдневный мастер-класс в Мексике

Три дня мастер-класса в Мексике. Фото: телеграм-канал сестёр Авериных (@arishadina98).

Нижегородские гимнастки Дина и Арина Аверины побывали в Мексике, где провели мастер-класс и выступили с показательными программами. Мероприятие было разделено на несколько дней и проходило в период с 15 по 18 декабря в спорткомплексе «Замна» в Мериде.

Многократные чемпионки мира и Европы по художественной гимнастике прибыли в Мексику вместе со своей старшей сестрой Полиной. После долгого перелёта девушки сразу же заселились в отель, где их ожидали подарки от организаторов: блокнот, полотенце, майка и свитшот с фамильным логотипом.

Несмотря на то, что поездка в другую страну была рабочая, сёстрам Авериным удалось и немного отдохнуть. Гимнастки вдоволь накупались в бассейне и успели позагорать, о чем рассказали в своих соцсетях.

– Это же кайф! В декабре пойти загорать и плавать. Красота! Ариш, потрогай водичку. Теплая? Тёплая, – довольно говорит на видео Дина, показывая подписчикам, как они проводят время.

Отдых в бассейне. Фото: телеграм-канал сестёр Авериных (@arishadina98).

Затем у гимнасток начались плодотворные будни, в ходе которых сёстры Аверины делились с мексиканками своим опытом и профессиональными секретами. А в последний день нижегородские гимнастки выступили с показательными программами.

– Эти три дня мастер-класса в Мексике закончились. Большое спасибо всем участникам за такую продуктивную и интересную работу! Мы надеемся, что все знания, которые вы получили, вы будете использовать в своей дальнейшей работе. С нетерпением ждём встречи с вами в следующем году, Мексика! Большое спасибо! – написали сёстры Аверины в своём телеграм-канале.

Также девушки показали подарки, которые им подарили участницы мастер-классов. Среди них были рисунки, мягкие игрушки, украшения и сладости. Особенное впечатление на гимнасток произвела новогодняя игрушка с надписью «Чикаго».

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