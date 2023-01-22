Минздрав рассказал о состоянии пострадавших в массовом ДТП в Павловском районе

Фото: УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области.

Стало известно о состоянии пострадавших в результате столкновения трёх автомобилей в Павловском районе. С места ДТП в Павловскую ЦРБ было госпитализировано четыре человека. Такой информацией поделился министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик- Гусейнов в своем телеграм-канале.

Известно, что один пострадавший в тяжелом состоянии находится в реанимации. Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму и субарахноидальную гематому.

– В настоящее время пациент уже пришел в сознание, – объяснил глава регионального минздрава.

Ещё трое пострадавших сейчас находятся в травматологическом отделении с диагнозом сотрясение мозга в состоянии средней степени тяжести.

Напомним, что серьёзная авария произошла рано утром 22 января на 12 километре трассы «Павлово — Сосновское — Лесуново — Мухтолово — Саконы». Водитель Хендай Солярис не успел закончить обгон и устроил массовое ДТП.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!