Экс-мэр Нижнего Новгорода Юрий Лебедев рассказал об открытии первого McDonald’s в городе

Фото: телеграм-канал Юрия Лебедева.

Бывший мэр Нижнего Новгорода, депутат Заксобрания Нижегородской области Юрий Лебедев рассказал, как 6 мая 1997 года на площади Горького торжественно открывали первый в городе ресторан сети McDonald’s. Воспоминаниями политик поделился в своём телеграм-канале.

– «Юра, наличие в городе мировых брендов – это не только налоги и рабочие места, но, своего рода, визитная карточка», – сказал мне первый всенародно избранный губернатор Нижегородской области Борис Немцов, – рассказал Юрий Лебедев.

Открытие тогда проходило с широким размахом. Была организована концертная программа и приглашены почётные гости, среди которых были посол Канады в России Энн Лихи, председатель McDonald’s в РФ Джордж Кохон, мэр Нижнего Новгорода Иван Скляров.

– Кроме этого, вспомогательная школа № 8 получила 10 тысяч долларов на покупку мебели в классы, а правление Нижегородского общества инвалидов – 1 тысячу долларов на автопробег, – добавил политик.

Первый ресторан McDonald’s в Нижнем Новгороде был рассчитан на 325 посетителей, а работало там тогда 240 нижегородцев. Политик также предоставил фотографии с того памятного дня.

– P.S. Большие ножницы – символ о появлении в Нижнем долгосрочного проекта, который состоялся: в 2022 году работало 28 ресторанов McDonald’s! –подытожил экс-мэр.

Напомним, что сеть ресторанов «Макдональдс» прекратила работать в Нижнем Новгороде под старым брендом.

А уже 27 июня 2022 года первые четыре ресторана сети «Вкусно и точка», пришедшей на смену «Макдоналдса», открылись в Нижнем Новгороде. Репортаж с открытия сети ресторанов «Вкусно и точка» в Нижнем Новгороде можно почитать здесь.

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