Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество
Эксклюзив kp.rukp.ru
27 июня 2022 14:33

«Котлеты стали тоньше»: Чем удивили нижегородцев открывшиеся аналоги «Макдональдса» - «Вкусно – и точка»

Рестораны сети «Вкусно и точка» начали работать в Нижнем Новгороде
Мария СОРОКИНА
Торжественное открытие сети "Вкусно и точка" состоялось в Нижнем Новгороде.

Торжественное открытие сети "Вкусно и точка" состоялось в Нижнем Новгороде.

Фото: Мария СОРОКИНА

Этого дня нижегородцы ждали не одну неделю – сегодня в городе открылся российский аналог «Макдональдса» «Вкусно – и точка». Пока в Нижнем Новгороде начали работать только четыре ресторана, на самых проходных маршрутах: на площади Революции, на площади Горького, на улице Веденяпина и на Нижневолжской набережной. Торжественное открытие прошло прямо напротив железнодорожного вокзала.

За 15 минут до открытия желающих протестировать наш ответ «Макдональдсу» было не очень много, но в следующие мгновения выстроилась внушительная очередь.

За считанные минуты до открытия выстроилась длинная очередь.

За считанные минуты до открытия выстроилась длинная очередь.

Фото: Мария СОРОКИНА

Ровно в 10:00 в торжественной обстановке была перерезана красная лента и более сотни посетителей одним сплошным потоком хлынули в зал. Здесь ничего существенно не изменилось, но будто бы стало просторнее. Несмотря на большое количество покупателей, основу которых составляет молодежь, на кассе толпы нет.

На кассе нет очередей.

На кассе нет очередей.

Фото: Мария СОРОКИНА

Многие пришли сюда с семьями, оставили родных за столом, а сами пошли собирать заказ в терминалах самообслуживания.

Многие предпочли оформить заказ самостоятельно.

Многие предпочли оформить заказ самостоятельно.

Фото: Мария СОРОКИНА

Другие безмолвно осматривались и снимали происходящее в свои микроблоги. Спустя минут 15-20 после открытия в зале на втором этаже практически не осталось свободных мест.

В меню «точки» сохранилось большинство стандартных для «мака» позиций — чизбургер с беконом, картофель фри, наггетсы, мороженое, кола и даже пирожок с вишней. Цены на некоторые позиции увеличились на 15-20 рублей.

- Цены подросли. Где-то чуть больше, где-то чуть меньше. У каждого заведения своя ценовая политика, которая зависит от множества факторов, но у нас цены на том же уровне, как и в общем сегменте общественного питания — рассказала директор предприятия Екатерина Макашина.

Заказываем и получаем наше собственное комбо: бургер с курицей или говядиной, картошка фри, а еще чай, кофе или кола на выбор. Дополнительно берем наггетсы и сырный соус. Итого 399 рублей. За счет отсутствия в меню таких позиций, как «Биг Тейсти», заказ получился дешевле. Скорость приготовления на уровне — ждать свой заказ пришлось 2-3 минуты.

Готовый заказ выглядит так.

Готовый заказ выглядит так.

Фото: Мария СОРОКИНА

Так выглядит полученный заказ — из бургера предательски торчит кусок сыра, картошечка кажется немного тоньше привычной, а с наггетсами вроде все так. Показываем заказ менеджеру — меньше минуты и новый симпатичный бургер красуется на подносе.

Бургер любезно заменили.

Бургер любезно заменили.

Фото: Мария СОРОКИНА

Пробуем. Картошечка хрустящая, внутри ароматная и сочная, словом, выполнена по технологии. Бургер тоже сочный и аппетитный, соуса не пожалели, а в наггетсах чувствуется нежное куриное филе.

Мнения посетителей по поводу продукции «Вкусно и точка» расходятся. Иностранные студенты не видят разницы между «точкой», и зарубежными «маками», отмечая, что здесь вкусно, как и прежде.

- Очень вкусно, все осталось, как и было. Только один минус — раньше был «Биг Тейсти», а сейчас его больше нет. Очень скучали! Теперь здесь сидим и кушаем. По поводу цен. У меня чизбургер подорожал на четыре рубля — это незначительно. На самом деле, везде уже все подорожало. Даже курица и другие продукты изменились в цене, - рассказали молодые люди.

Студент из Кот д`Ивуара остался доволен чизбургером.

Студент из Кот д`Ивуара остался доволен чизбургером.

Фото: Мария СОРОКИНА

Нижегородцы оказались более придирчивы в плане сытности порций и тоже мечтают о возвращении любимых позиций.

- В принципе, все то же самое, но объем стал меньше, котлеты стали тоньше. Жду возвращения таких позиций, как «Биг Тейсти», «Биг Мак», и чтобы у чизбургера была потолще котлетка. За счет нее он и визуально стал смотреться меньше. В остальном все отлично — картошки и наггетсов столько же, - сказал Дмитрий Елизаров.

Дмитрий и его спутница очень строго оценивают меню.

Дмитрий и его спутница очень строго оценивают меню.

Фото: Мария СОРОКИНА

Директор предприятия парировала — котлеты изготавливаются в соответствии с технологией. Никаких нововведений в этом плане нет и не планируется.

Некоторые сюда пришли не просто так, а по случаю – к примеру, студентки Ольга, Юлия, Анастасия и Валерия решили здесь отметить защиту диплома. Посещением выпускницы остались довольны, но несколько пожеланий все же оставили.

Нижегородки решили отметить защиту диплома в "точке".

Нижегородки решили отметить защиту диплома в "точке".

Фото: Мария СОРОКИНА

- Меню практически не изменилось, изменились цены. Очень грустно, что убрали «Биг Мак», «Биг Тейсти», «Шримп ролл» с креветками. Очень маленькое меню стало, но все так же вкусно. Очень нравится, что персонал такой улыбчивый и приветливый, - рассказали посетительницы.

Общее впечатление от «Вкусно и точка!» у посетителей сложилось скорее положительное.

Дмитрий всем доволен и намерен вернуться.

Дмитрий всем доволен и намерен вернуться.

Фото: Мария СОРОКИНА

Ввиду отсутствия некоторых позиций его все еще сложно назвать 100%-ной заменой привычной сети. И тем не менее, заявка на это есть.

- Конечно же, мы ищем замену утраченным позициям, и со временем она будет представлена. Продумываются и варианты аналога «Хеппи Мил» для деток, чтобы они были счастливы при посещении, - сказала в заключение Екатерина.

КОНКРЕТНО

Меню и цены «Вкусно и точка»:

Бургеры и стартеры

Гранд Де Люкс — 189р.

Двойной Гранд — 245р.

Гранд — 164р.

Чикен Премьер — 159р.

Чикенбургер — 59р.

Двойной Чизбургер — 129р.

Чизбургер — 59р.

Гамбургер — 55р.

Цезарь Ролл с беконом — 199р.

Цезарь Ролл — 179р.

палочки — 99р.

Большой Снэк-Бокс со стрипсами — 415р.

Большой снэк-бокс с крылышками — 445р.

Креветки — 199р. за 4 шт, 259р. за 6 шт

Куриные крылышки — 135р. за 3 шт, 265р. за 7 шт;

Наггетсы: 4 шт — 59 р., 6 шт — 69р., 9 шт — 99р., 18 шт — 195р.

Картофель и соусы

Картофель фри — 75р. за среднюю порцию, 95р. за большую порцию.

Картофель по-деревенски — 85р

Соус — 40р.

Напитки

Американо — 55р (мал.), 80р (сред.).

Капучино — 69р./105р.

Латте — 105р (сред.)

Чай черный — 55р./74р.

Чай зеленый — 55р./74р.

Липтон зеленый — 69р./79р.

Липтон лимонный — 69р./79р.

Сироп к кофе — 30р.

Кофе глясе — 109р.

Аква Минерале (газ./негаз) — 89р.

Кока-кола в бутылке 0,5 — 109р.

Кока-кола без сахара — 69р./79р./89р.

Сок (апельсиновый или яблочный на выбор) — 69р./80р./90р.

Десерты

Пирожок с вишней — 59р.

Пирожок с черной смородиной — 69р.

Вафельный рожок — 39р.

Яблочное пюре — 65р.

Мороженое — 84р.

Молочный коктейль - 73р./119р./145р.

КАРТИНА ДНЯ