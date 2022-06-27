«Котлеты стали тоньше»: Чем удивили нижегородцев открывшиеся аналоги «Макдональдса» - «Вкусно – и точка»

Торжественное открытие сети "Вкусно и точка" состоялось в Нижнем Новгороде.
Фото: Мария СОРОКИНА
Этого дня нижегородцы ждали не одну неделю – сегодня в городе открылся российский аналог «Макдональдса» «Вкусно – и точка». Пока в Нижнем Новгороде начали работать только четыре ресторана, на самых проходных маршрутах: на площади Революции, на площади Горького, на улице Веденяпина и на Нижневолжской набережной. Торжественное открытие прошло прямо напротив железнодорожного вокзала.
За 15 минут до открытия желающих протестировать наш ответ «Макдональдсу» было не очень много, но в следующие мгновения выстроилась внушительная очередь.
За считанные минуты до открытия выстроилась длинная очередь.
Фото: Мария СОРОКИНА
Ровно в 10:00 в торжественной обстановке была перерезана красная лента и более сотни посетителей одним сплошным потоком хлынули в зал. Здесь ничего существенно не изменилось, но будто бы стало просторнее. Несмотря на большое количество покупателей, основу которых составляет молодежь, на кассе толпы нет.
На кассе нет очередей.
Фото: Мария СОРОКИНА
Многие пришли сюда с семьями, оставили родных за столом, а сами пошли собирать заказ в терминалах самообслуживания.
Многие предпочли оформить заказ самостоятельно.
Фото: Мария СОРОКИНА
Другие безмолвно осматривались и снимали происходящее в свои микроблоги. Спустя минут 15-20 после открытия в зале на втором этаже практически не осталось свободных мест.
В меню «точки» сохранилось большинство стандартных для «мака» позиций — чизбургер с беконом, картофель фри, наггетсы, мороженое, кола и даже пирожок с вишней. Цены на некоторые позиции увеличились на 15-20 рублей.
- Цены подросли. Где-то чуть больше, где-то чуть меньше. У каждого заведения своя ценовая политика, которая зависит от множества факторов, но у нас цены на том же уровне, как и в общем сегменте общественного питания — рассказала директор предприятия Екатерина Макашина.
Заказываем и получаем наше собственное комбо: бургер с курицей или говядиной, картошка фри, а еще чай, кофе или кола на выбор. Дополнительно берем наггетсы и сырный соус. Итого 399 рублей. За счет отсутствия в меню таких позиций, как «Биг Тейсти», заказ получился дешевле. Скорость приготовления на уровне — ждать свой заказ пришлось 2-3 минуты.
Готовый заказ выглядит так.
Фото: Мария СОРОКИНА
Так выглядит полученный заказ — из бургера предательски торчит кусок сыра, картошечка кажется немного тоньше привычной, а с наггетсами вроде все так. Показываем заказ менеджеру — меньше минуты и новый симпатичный бургер красуется на подносе.
Бургер любезно заменили.
Фото: Мария СОРОКИНА
Пробуем. Картошечка хрустящая, внутри ароматная и сочная, словом, выполнена по технологии. Бургер тоже сочный и аппетитный, соуса не пожалели, а в наггетсах чувствуется нежное куриное филе.
Мнения посетителей по поводу продукции «Вкусно и точка» расходятся. Иностранные студенты не видят разницы между «точкой», и зарубежными «маками», отмечая, что здесь вкусно, как и прежде.
- Очень вкусно, все осталось, как и было. Только один минус — раньше был «Биг Тейсти», а сейчас его больше нет. Очень скучали! Теперь здесь сидим и кушаем. По поводу цен. У меня чизбургер подорожал на четыре рубля — это незначительно. На самом деле, везде уже все подорожало. Даже курица и другие продукты изменились в цене, - рассказали молодые люди.
Студент из Кот д`Ивуара остался доволен чизбургером.
Фото: Мария СОРОКИНА
Нижегородцы оказались более придирчивы в плане сытности порций и тоже мечтают о возвращении любимых позиций.
- В принципе, все то же самое, но объем стал меньше, котлеты стали тоньше. Жду возвращения таких позиций, как «Биг Тейсти», «Биг Мак», и чтобы у чизбургера была потолще котлетка. За счет нее он и визуально стал смотреться меньше. В остальном все отлично — картошки и наггетсов столько же, - сказал Дмитрий Елизаров.
Дмитрий и его спутница очень строго оценивают меню.
Фото: Мария СОРОКИНА
Директор предприятия парировала — котлеты изготавливаются в соответствии с технологией. Никаких нововведений в этом плане нет и не планируется.
Некоторые сюда пришли не просто так, а по случаю – к примеру, студентки Ольга, Юлия, Анастасия и Валерия решили здесь отметить защиту диплома. Посещением выпускницы остались довольны, но несколько пожеланий все же оставили.
Нижегородки решили отметить защиту диплома в "точке".
Фото: Мария СОРОКИНА
- Меню практически не изменилось, изменились цены. Очень грустно, что убрали «Биг Мак», «Биг Тейсти», «Шримп ролл» с креветками. Очень маленькое меню стало, но все так же вкусно. Очень нравится, что персонал такой улыбчивый и приветливый, - рассказали посетительницы.
Общее впечатление от «Вкусно и точка!» у посетителей сложилось скорее положительное.
Дмитрий всем доволен и намерен вернуться.
Фото: Мария СОРОКИНА
Ввиду отсутствия некоторых позиций его все еще сложно назвать 100%-ной заменой привычной сети. И тем не менее, заявка на это есть.
- Конечно же, мы ищем замену утраченным позициям, и со временем она будет представлена. Продумываются и варианты аналога «Хеппи Мил» для деток, чтобы они были счастливы при посещении, - сказала в заключение Екатерина.
КОНКРЕТНО
Меню и цены «Вкусно и точка»:
Бургеры и стартеры
Гранд Де Люкс — 189р.
Двойной Гранд — 245р.
Гранд — 164р.
Чикен Премьер — 159р.
Чикенбургер — 59р.
Двойной Чизбургер — 129р.
Чизбургер — 59р.
Гамбургер — 55р.
Цезарь Ролл с беконом — 199р.
Цезарь Ролл — 179р.
палочки — 99р.
Большой Снэк-Бокс со стрипсами — 415р.
Большой снэк-бокс с крылышками — 445р.
Креветки — 199р. за 4 шт, 259р. за 6 шт
Куриные крылышки — 135р. за 3 шт, 265р. за 7 шт;
Наггетсы: 4 шт — 59 р., 6 шт — 69р., 9 шт — 99р., 18 шт — 195р.
Картофель и соусы
Картофель фри — 75р. за среднюю порцию, 95р. за большую порцию.
Картофель по-деревенски — 85р
Соус — 40р.
Напитки
Американо — 55р (мал.), 80р (сред.).
Капучино — 69р./105р.
Латте — 105р (сред.)
Чай черный — 55р./74р.
Чай зеленый — 55р./74р.
Липтон зеленый — 69р./79р.
Липтон лимонный — 69р./79р.
Сироп к кофе — 30р.
Кофе глясе — 109р.
Аква Минерале (газ./негаз) — 89р.
Кока-кола в бутылке 0,5 — 109р.
Кока-кола без сахара — 69р./79р./89р.
Сок (апельсиновый или яблочный на выбор) — 69р./80р./90р.
Десерты
Пирожок с вишней — 59р.
Пирожок с черной смородиной — 69р.
Вафельный рожок — 39р.
Яблочное пюре — 65р.
Мороженое — 84р.
Молочный коктейль - 73р./119р./145р.