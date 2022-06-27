«Котлеты стали тоньше»: Чем удивили нижегородцев открывшиеся аналоги «Макдональдса» - «Вкусно – и точка»

Торжественное открытие сети "Вкусно и точка" состоялось в Нижнем Новгороде. Фото: Мария СОРОКИНА

Этого дня нижегородцы ждали не одну неделю – сегодня в городе открылся российский аналог «Макдональдса» «Вкусно – и точка». Пока в Нижнем Новгороде начали работать только четыре ресторана, на самых проходных маршрутах: на площади Революции, на площади Горького, на улице Веденяпина и на Нижневолжской набережной. Торжественное открытие прошло прямо напротив железнодорожного вокзала.

За 15 минут до открытия желающих протестировать наш ответ «Макдональдсу» было не очень много, но в следующие мгновения выстроилась внушительная очередь.

За считанные минуты до открытия выстроилась длинная очередь. Фото: Мария СОРОКИНА

Ровно в 10:00 в торжественной обстановке была перерезана красная лента и более сотни посетителей одним сплошным потоком хлынули в зал. Здесь ничего существенно не изменилось, но будто бы стало просторнее. Несмотря на большое количество покупателей, основу которых составляет молодежь, на кассе толпы нет.

На кассе нет очередей. Фото: Мария СОРОКИНА

Многие пришли сюда с семьями, оставили родных за столом, а сами пошли собирать заказ в терминалах самообслуживания.

Многие предпочли оформить заказ самостоятельно. Фото: Мария СОРОКИНА

Другие безмолвно осматривались и снимали происходящее в свои микроблоги. Спустя минут 15-20 после открытия в зале на втором этаже практически не осталось свободных мест.

В меню «точки» сохранилось большинство стандартных для «мака» позиций — чизбургер с беконом, картофель фри, наггетсы, мороженое, кола и даже пирожок с вишней. Цены на некоторые позиции увеличились на 15-20 рублей.

- Цены подросли. Где-то чуть больше, где-то чуть меньше. У каждого заведения своя ценовая политика, которая зависит от множества факторов, но у нас цены на том же уровне, как и в общем сегменте общественного питания — рассказала директор предприятия Екатерина Макашина.

Заказываем и получаем наше собственное комбо: бургер с курицей или говядиной, картошка фри, а еще чай, кофе или кола на выбор. Дополнительно берем наггетсы и сырный соус. Итого 399 рублей. За счет отсутствия в меню таких позиций, как «Биг Тейсти», заказ получился дешевле. Скорость приготовления на уровне — ждать свой заказ пришлось 2-3 минуты.

Готовый заказ выглядит так. Фото: Мария СОРОКИНА

Так выглядит полученный заказ — из бургера предательски торчит кусок сыра, картошечка кажется немного тоньше привычной, а с наггетсами вроде все так. Показываем заказ менеджеру — меньше минуты и новый симпатичный бургер красуется на подносе.

Бургер любезно заменили. Фото: Мария СОРОКИНА

Пробуем. Картошечка хрустящая, внутри ароматная и сочная, словом, выполнена по технологии. Бургер тоже сочный и аппетитный, соуса не пожалели, а в наггетсах чувствуется нежное куриное филе.

Мнения посетителей по поводу продукции «Вкусно и точка» расходятся. Иностранные студенты не видят разницы между «точкой», и зарубежными «маками», отмечая, что здесь вкусно, как и прежде.

- Очень вкусно, все осталось, как и было. Только один минус — раньше был «Биг Тейсти», а сейчас его больше нет. Очень скучали! Теперь здесь сидим и кушаем. По поводу цен. У меня чизбургер подорожал на четыре рубля — это незначительно. На самом деле, везде уже все подорожало. Даже курица и другие продукты изменились в цене, - рассказали молодые люди.

Студент из Кот д`Ивуара остался доволен чизбургером. Фото: Мария СОРОКИНА

Нижегородцы оказались более придирчивы в плане сытности порций и тоже мечтают о возвращении любимых позиций.

- В принципе, все то же самое, но объем стал меньше, котлеты стали тоньше. Жду возвращения таких позиций, как «Биг Тейсти», «Биг Мак», и чтобы у чизбургера была потолще котлетка. За счет нее он и визуально стал смотреться меньше. В остальном все отлично — картошки и наггетсов столько же, - сказал Дмитрий Елизаров.

Дмитрий и его спутница очень строго оценивают меню. Фото: Мария СОРОКИНА

Директор предприятия парировала — котлеты изготавливаются в соответствии с технологией. Никаких нововведений в этом плане нет и не планируется.

Некоторые сюда пришли не просто так, а по случаю – к примеру, студентки Ольга, Юлия, Анастасия и Валерия решили здесь отметить защиту диплома. Посещением выпускницы остались довольны, но несколько пожеланий все же оставили.

Нижегородки решили отметить защиту диплома в "точке". Фото: Мария СОРОКИНА

- Меню практически не изменилось, изменились цены. Очень грустно, что убрали «Биг Мак», «Биг Тейсти», «Шримп ролл» с креветками. Очень маленькое меню стало, но все так же вкусно. Очень нравится, что персонал такой улыбчивый и приветливый, - рассказали посетительницы.

Общее впечатление от «Вкусно и точка!» у посетителей сложилось скорее положительное.

Дмитрий всем доволен и намерен вернуться. Фото: Мария СОРОКИНА

Ввиду отсутствия некоторых позиций его все еще сложно назвать 100%-ной заменой привычной сети. И тем не менее, заявка на это есть.

- Конечно же, мы ищем замену утраченным позициям, и со временем она будет представлена. Продумываются и варианты аналога «Хеппи Мил» для деток, чтобы они были счастливы при посещении, - сказала в заключение Екатерина.

КОНКРЕТНО

Меню и цены «Вкусно и точка»:

Бургеры и стартеры

Гранд Де Люкс — 189р.

Двойной Гранд — 245р.

Гранд — 164р.

Чикен Премьер — 159р.

Чикенбургер — 59р.

Двойной Чизбургер — 129р.

Чизбургер — 59р.

Гамбургер — 55р.

Цезарь Ролл с беконом — 199р.

Цезарь Ролл — 179р.

палочки — 99р.

Большой Снэк-Бокс со стрипсами — 415р.

Большой снэк-бокс с крылышками — 445р.

Креветки — 199р. за 4 шт, 259р. за 6 шт

Куриные крылышки — 135р. за 3 шт, 265р. за 7 шт;

Наггетсы: 4 шт — 59 р., 6 шт — 69р., 9 шт — 99р., 18 шт — 195р.

Картофель и соусы

Картофель фри — 75р. за среднюю порцию, 95р. за большую порцию.

Картофель по-деревенски — 85р

Соус — 40р.

Напитки

Американо — 55р (мал.), 80р (сред.).

Капучино — 69р./105р.

Латте — 105р (сред.)

Чай черный — 55р./74р.

Чай зеленый — 55р./74р.

Липтон зеленый — 69р./79р.

Липтон лимонный — 69р./79р.

Сироп к кофе — 30р.

Кофе глясе — 109р.

Аква Минерале (газ./негаз) — 89р.

Кока-кола в бутылке 0,5 — 109р.

Кока-кола без сахара — 69р./79р./89р.

Сок (апельсиновый или яблочный на выбор) — 69р./80р./90р.

Десерты

Пирожок с вишней — 59р.

Пирожок с черной смородиной — 69р.

Вафельный рожок — 39р.

Яблочное пюре — 65р.

Мороженое — 84р.

Молочный коктейль - 73р./119р./145р.